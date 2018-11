Proiecte din Maramureş, finaliste la Gala Tineretului

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” găzduieşte astăzi, 10 noiembrie, de la ora 19, Gala Tineretului din România, un eveniment ce are drept scop recunoaşterea contribuţiei tinerilor la dezvoltarea comunităţilor din care fac parte. Invitată specială a galei va fi Ioana Bran, ministrul Tineretului şi Sportului.

Iniţiată şi organizată de Ministerul Tineretului şi Sportului, Gala Tineretului din România se află, în acest an, la ediţia a cincea şi este organizată în cadrul Summitului Tinerilor. Zeci de proiecte de tineret din ţară sunt finaliste, iar printre acestea şase sunt din Baia Mare: festivalul de artă stradală urbană “Beyond the Wall” al clubului Interact Baia Mare (secţiunea Cultură), Festival nonformal al asociaţiei DEIS (secţiunea Învăţare nonformală), proiectul “Iubim Muntele” al asociaţiei CAVNICarii (secţiunea Mediu), campania “Donează sân­ge, salvează vieţi” a clubului Rotaract TEAM Baia Mare (secţiunea Sănătate), competiţia Baia Mare Beach Handball Challenge a Clubului Sportiv Marta (secţiunea Sport), Centrul de Tineret Baia Mare (premiu pentru Cel mai activ centru de tineret).