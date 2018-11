Onor Artileriei Române!

În 10 noiembrie, la Cercul Militar din Baia Mare, au fost trase câteva salve iluzorii de tun pentru aniversarea Zilei Artileriei (ziua armei artilerie şi rachete terestre). S-au aniversat şi 175 de ani de la înfiinţarea primei subunităţi de artilerie (baterie) din armata română. Într-un cadru solemn, au fost comemoraţi înaintaşii care şi-au pierdut viaţa pe câmpurile de luptă, pentru înfăptuirea Marii Uniri.

Moderator a fost col. (r) Ioan Bota, vicepreşedinte al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere şi preşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”. În sală am stat alături de trei generali de brigadă: Haralambie Cacina, Marcel Pop şi Ilie Godja, colonei, maiori şi alte grade militare, care au servit în armata română şi pe teritoriul Maramureşului. Întâlnirea a avut ţinută, solemnitate, rigoare, deşi a fost evocat trecutul, care de obicei presupune şi puţină nostalgie.

Generalul de brigadă (r) Ilie Godja a evocat figura legendară a generalului Ioan Sion, singurul comandant de divizie ucis în luptă în cel de-al Doilea Război Mondial. Generalul Godja a fost comandant al Brigăzii 612 Artilerie Antitanc. În această calitate, a făcut o retrospectivă cu detalii din poligoanele de trageri, de unde ofiţerii şi soldaţii din unitatea militară cu sediul în Baia Mare s-au întors cu rezultate foarte bune. A dat şi nume de ofiţeri care s-au aflat în eşalonul de frunte, cel mai des amintit fiind al maiorului Costică Rad.

Şeful Statului Major al Batalionului 612 Artilerie Antitanc, maiorul Iulian Bejan Krizsanovski, a citit mesajul ministrului apărării naţionale, cu ocazia aniversării. M-am întrebat, ca un artilerist ce sunt: Artileria încotro? Ce rol mai joacă în cadrul armatelor? Colonelul (r) Bota ne-a prezentat tendinţele actuale în artilerie. Am înţeles că viitorul aparţine artileriei autopropulsate.

A fost prezentat şi un film pe această temă. De unde am aflat şi ţările care produc aceste arme, printre care şi România (un obuzier). Am mai aflat şi ce arme performante cumpărăm, mai ales de la americani. Maiorul dr. Mircea Fechete, fost comandant al Batalionului, a vorbit asistenţei despre prima baterie de artilerie şi despre rolul artileriei în armata română. A fost prezent şi col. ing. Ioan Stoica, comandantul Centrului Judeţean Maramureş şi comandant al Garnizoanei Baia Mare.

Eu am stat alături de veteranii de război: generalul Cacina şi coloneii în retragere Petru Coca şi Felician Leucian. Apoi am purtat discuţii pe această temă (şi despre altele) cu col. (r) Ionel Corcodel, preşedintele ANCMRR „Al. I. Cuza” Filiala Maramureş, col. în rezervă Ioan Ceterchi, preşedintele ANCMRR din Ministerul de Interne, Filiala „Pintea Viteazul” din Maramureş.

Această manifestare a fost un onor dat artileriei române. Mi-am adus aminte de timpul stagiului militar, când am servit patria la Bateria 76 Autotunuri din Beiuş. Când generalul Godja a făcut apelul, în dreptul numelui meu, era gradul de căpitan (descoperit) de artilerie. De aceea, mai zic o dată: Onor Artileriei Române!