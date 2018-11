Sala „Viorel Costin” a fost închisă

Reabilitarea sălii de spectacole „Viorel Costin” a Casei municipale de cultură din Sighetu Marmaţiei se va face probabil prin fonduri europene, din cauza faptului că lucrările de reparaţie sunt costisitoare şi ar fi o povară financiară prea grea pentru municipiu. În şedinţă, primarul Horia Scubli le-a explicat aleşilor din Consiliul Local Sighetu Marmaţiei că a depus un proiect de reabilitare pe fonduri europene, care a parcurs etapa de evaluare: „Nu am alocat niciun ban pentru sala Studio (n.n.: „Viorel Costin”), dar am întocmit documentele pentru proiectul de reparaţie, care a trecut de prima evaluare şi sperăm să ni se comunice încheierea de contract. Sala Studio se va face pe bani europeni, 2.750.000 de euro va costa acest proiect”.

Construită în urmă cu 5 decenii, sala avea 750 de locuri la parter şi balcon şi funcţiona pentru spectacole pentru muzică (populară, uşoară, operă, operetă, teatru) şi cinematograf (până prin anul 1970). După ultima renovare, de acum 12 ani, sala are 550 de locuri. În urma unei inspecţii tehnice, specialiştii în construcţii au dispus închiderea spaţiului, cel puţin până la reconsolidarea tavanului, care poate să cadă oricând!