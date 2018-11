Zece asistaţi social

Comuna Băiţa de sub Codru are 10 dosare în plată pe Legea 416 privind venitul minim garantat. Simona Bancoş, inspector pe asistenţă socială în primărie, ne explică: „Stăm bine cu Legea 416, avem doar 10 dosare în plată. Numărul este în scădere, deoarece am consiliat 6 persoane fără venit şi s-au angajat. Firme mari din Fărcaşa şi Baia Mare au venit în comuna noastră să recruteze personal, le asigură transport gratuit, o masă caldă, salariu, aşa că şase oameni s-au angajat. Au ră­mas pe ajutor social cei care au probleme de sănătate, fie au prins perioada CAP-ului, câţiva din Urmeniş nu îşi găsesc cărţile de muncă şi nu şi-au mai putut face dosar de pensionare”. (r.p.)