2 maramureşeni în selecţionata regională

2 copii din Maramureş sînt printre cei mai talentaţi fotbalişti născuţi în 2006, conform acţiunii de selecţie regională care a avut loc recent în Cluj-Napoca.

Cei mai buni fotbalişti născuţi în anul 2006 au fost aleşi în toată ţara în reprezentativele judeţelor, într-o acţiune de selecţie organizată de Federaţia Română de Fotbal (FRF). Maramureşul a făcut parte din Regiunea 6, alături de reprezentative similare din Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Satu Mare şi Cluj.

Lotul Maramureşului a fost format din 15 jucători de la Sporting Recea, Plimob Sighetu Marmaţiei, Minaur Baia Mare şi Electrica Baia Mare şi a fost însoţit la Cluj-Napoca, acolo unde a avut loc acţiunea de selecţie pentru Regiunea 6, de referentul zonal FRF – Emil Kemenes.

Printre cei 14 copii aleşi să formeze Selecţionata Regiunii 6 se numără şi doi fotbalişti din Maramureş. Este vorba despre Raul Babota (atacant legitimat la Plimob) şi Andrei Mocanu (fundaş la Electrica).

Urmează ca FRF să organizeze o acţiune de scouting pentru cele opt astfel de selecţionate regionale formate la nivelul ţării.

Cupa Satelor: Rezultate şi programări

Noi meciuri au avut loc în prima ediţie a Cupei Satelor în Maramureş. Prima echipă calificată la turneul final judeţean este cea din Ocna Şugatag. 11 echipe s-au înscris în Maramureş la prima ediţie a Cupei Satelor, o competiţie naţională destinată copiilor născuţi după 1 ianuarie 2006 (Under 13) din satele şi comunele din România. Grupele Maramureşului • Grupa 1: Mireşu Mare, Fărcaşa, Băiţa de sub Codru, Cicârlău; Grupa 2: Copalnic Mănăştur, Groşii Ţibleşului, Recea, Săcălăşeni; Grupa 3: Bogdan Vodă, Ocna Şugatag, Şişeşti.

Rezultatele turneului I • Grupa 1: Fărcaşa – Cicârlău 1-2, Băiţa de sub Codru – Mireşu Mare 9-0, Cicârlău – Mireşu Mare 9-0, Fărcaşa – Băiţa de sub Codru 0-1, Băiţa de sub Codru – Cicârlău 1-3, Mireşu Mare – Fărcaşa 0-5; Grupa 2: Copalnic Mănăştur – Recea 0-1, Groşii Ţibleşului – Săcălăşeni 1-3, Recea – Săcălăşeni 1-0, Copalnic Mănăştur – Groşii Ţibleşului 3-0, Groşii Ţibleşului – Recea 0-2, Săcălăşeni – Copalnic Mănăştur 1-1; Grupa 3: Şişeşti – Ocna Şugatag 0-3, Ocna Şugatag – Bogdan Vodă 1-1, Bogdan Vodă – Şişeşti 3-0 (dat fiind că echipa din Şişeşti a avut în componenţă şi jucători care nu respectă regulamentul competiţiei, a pierdut jocurile la masa verde).

Rezultatele turneului II • Grupa 1: Băiţa de sub Codru – Mireşu Mare 2-1, Mireşu Mare – Fărcaşa 0-1, Cicârlău – Băiţa de sub Codru 5-0, Băiţa de sub Codru – Fărcaşa 2-0, Cicârlău – Mireşu Mare 6-0, Fărcaşa – Cicârlău 0-2; Turneul Grupei 2 s-a disputat ieri în Suciu de Sus (organizator, Groşii Ţibleşului); Grupa 3: Şişeşti – Ocna Şugatag 0-5, Bogdan Vodă – Şişeşti 1-0, Bogdan Vodă – Ocna Şugatag 1-1.

Rezultatele turneului III • Turneul Grupei 1 se joacă azi, 13 noiembrie, de la ora 14.00, la Băiţa de sub Codru (organizator, Băiţa de sub Codru); Turneul Grupei 2 se va disputa joi, 15 noiembrie, de la ora 14.00, în sat Săsar (organizator, Săcălăşeni); Grupa 3: Bogdan Vodă – Şişeşti 3-0, Ocna Şugatag – Bogdan Vodă 1-0, Ocna Şugatag – Şişeşti 1-0.

Cu 14 puncte, Ocna Şugatag cîştigă Grupa 3 şi se califică la turneul final judeţean.

Datele pentru turneul IV din Grupele 1 şi 2 urmează să fie stabilite de echipele participante.