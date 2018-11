Din victorie în victorie

• CSM VSKC Miercurea Ciuc – CSM Sighetu Marmaţiei 86-93 (24-30, 15-22, 17-18, 30-23)

CSM Sighetu Marmaţiei repurtează victorie după victorie şi datorită parcursului excelent urcă în clasamentul Grupei C. Maramureşenii au dispus, în ultima etapă de campionat, în deplasare, de CSM VSKC Miercurea Ciuc, cu scorul de 86-93 (24-30, 15-22, 17-18, 30-23) şi a ajuns pe podiumul clasamentului intermediar, la numai două puncte de prima poziţie. Baschetbaliştii tehnicianului Emil Kosztelnik au deţinut controlul absolut în această întîlnire, avînd avantaj pe tabelă pe tot parcursul întîlnirii. În pauza mare oaspeţii aveau o diferenţă de 13 puncte, 39-52, păstrată pînă către finalul meciului. Cînd gazdele au mai redus din handicap şi CSM Sighetu Marmaţiei s-a impus cu un avans de şapte puncte, 86-93. Care duce echipa noastră pe podium, unde are toate şansele să rămînă la finalul turului, maramureşenii urmînd să dea peste adversari accesibili. • CSM Sighetu Marmaţiei: Allan Thomas – 27 p (4×3), Gregory Edwards jr. – 23 p, Alin Iuga – 21 p (toate de 3), Lucian Ţibîrnă – 10 p (2×3), Joshua Turner – 6 p, Ciprian Albu – 4 p, Cristian Porumb – 2 p, Armand Gavaller, Henrique Simionca,

George Dunca.

Rezultatele etapei 7, Grupa C: CSM 2007 Focşani – CSM Phoenix CSU Galaţi 71-90; CN Aurel Vlaicu Bucureşti – CS Universitatea Cluj-Napoca 71-60; CS Rapid Bucureşti – CSM Târgu Mureş 45-84; CSM VSKC Miercurea Ciuc – CSM Sighetu Marmaţiei 86-93; ACS Târgu Jiu – CS Agronomia Bucureşti 83-65.

Etapa viitoare (sîmbătă, 17 noiembrie): CSM Sighetu Marmaţiei – CS Rapid Bucureşti; CS Agronomia Bucureşti – CSM VSKC Miercurea Ciuc; CSM Phoenix CSU Galaţi – CS Universitatea Cluj-Napoca; CSM 2007 Focşani – ACS Târgu Jiu; CSM Târgu Mureş – CN Aurel Vlaicu Bucureşti.