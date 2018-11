„Aici, în Paris, biserica este un fel de acasă” (pr. Mihai Marina)

Originar din Sarasău, preotul maramureşean Mihai Marina slujeşte în cadrul Misiunii Greco-Catolice din Paris, fiind alături de circa 350 de familii de credincioşi români stabiliţi în capitala Hexagonului. Chiar dacă sunt plecaţi de acasă, departe de tradiţiile şi obiceiurile natale, românii se implică activ în viaţa bisericii. În perioada imediat următoare, credincioşii greco-catolici de la Paris vor respecta Postul Crăciunului luând parte atât la liturghii, cât şi la seri de rugăciune. De asemenea, este o perioadă în care se vor spovedi şi se vor împărtăşi. Mai mult, cu două săptămâni înainte de Crăciun, copiii din parohie vor pregăti o serbare la finalul căreia întotdeauna ajunge şi Moş Crăciun.

• 40 de familii de maramureşeni în parohia „Sfântul Gheorghe”

Reporter: De când sunteţi preot şi cum aţi ajuns să slujiţi în comunitatea de români din Paris?

pr. Mihai MARINA: Sunt preot din 30 august 2015, hirotonit în biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare. În comunitatea de la Paris, am ajuns odată cu trimiterea mea la studii la Institutul Catolic din Paris. Comunitatea a fost cea care m-a găzduit.

R.: Unde e situată parohia dumneavoastră? Câţi credincioşi maramureşeni se află în această comunitate?

pr. M.M: Parohia noastră, „Sfântul Gheorghe” din Paris, este situată în Departamentul 16 sau la 15 minute de mers pe jos de turnul Eiffel. Ca punct de reper, este foarte aproape Roland Garros, locul unde a câştigat Simona Halep, şi Parc de Princes, stadionul echipei de fotbal Paris Saint-Germain. Comunitatea noastră numără undeva în jur de 350 familii. Cei mai mulţi credincioşi pe care îi avem sunt din Ţara Oaşului, maramureşenii fiind cam 40 de familii.

• „Încercăm să retrăim sărbătorile copilăriei noastre”

R.: Pentru că intrăm în postul Crăciunului, cum se pregătesc românii din Paris pentru sărbătoarea Naşterii Domnului?

pr. M.M.: Credincioşii parohiei noastre, chiar dacă sunt plecaţi de acasă, nu au uitat de Dumnezeu şi de obiceiurile bune dobândite în familiile noastre. Postul este, pentru foarte mulţi, o perioadă de pregătire pentru marele praznic care ne aşteaptă. Chiar dacă poate nu reuşesc să postească aşa cum ar trebui, date fiind condiţiile de muncă grele, nu uită de celelalte lucruri pe care creştinii ar trebui să le facă în post. Rugăciunea, în special cea comunitară, prin participarea la Sfânta Liturghie şi ajutorarea aproapelui. Pe urmă, organizăm o seară de rugăciune în vederea Sărbătorii Naşterii Domnului, ocazie cu care foarte mulţi vin la spovadă şi la Sfânta Împărtăşanie. Cu două duminici înainte de Crăciun, avem o serbare de Crăciun cu copiii parohiei la sfârşitul căreia întotdeauna ne surprinde Moş Crăciun cu venirea lui.

R.: Cum arată sărbătorile de Crăciun pentru românii din Paris?

pr. M.M.: Încercăm să retrăim sărbătorile copilăriei noastre. Colindăm colindele învăţate de la bunicii noştri şi ne bucurăm de sărbătoare într-un cadru liturgic. Aici, în Paris, biserica este un fel de acasă. Retrăim pentru câteva ore bucuria simplităţii sărbătorilor de odinioară. În rest, în Franţa, este o zi în care nu se lucrează şi în care ieşi la alergat sau îţi plimbi câinele.

• Prima împărtăşanie şi pelerinajul la Lourdes, principalele evenimente ale parohiei

R.: Ce evenimente organizaţi de-a lungul anului în parohia dumneavoastră?

pr. M.M.: Evenimentul principal, pe lângă marile sărbători anuale, este organizarea Primei Sfinte Împărtăşanii: participă copiii în jurul vârstei de 10 ani care, după o pregătire de un an de zile, se spovedesc prima dată primind Trupul şi Sângele Domnului într-un cadru festiv, în prezenţa a numeroşi invitaţi, printre care preoţi şi, aproape în fiecare an, ne vizitează un episcop din România. Al doilea mare eveniment este pelerinajul anual la Lourdes la care participă în jur de 400 de persoane. Lourdes este un sanctuar/mănăstire unde a apărut Preacurata Fecioară Maria unei fetiţe pe nume Bernadeta.

R.: Cu ce probleme se confruntă românii stabiliţi la Paris?

pr. M.M.: Greutăţile principale ar fi acelea legate de muncă – domeniul construcţiilor este unul nu tocmai uşor în care trebuie să te lupţi ca să supravieţuieşti.

R.: Cum se vede România la Paris?

pr. M.M.: Ar fi multe de spus, dar nu ştiu dacă sunt eu în măsură să o fac. În general, se priveşte înspre România cu o oarecare melancolie; cu un dor nespus şi cu dorinţa ca lucrurile să meargă mai bine în mult iubita noastră ţară. Rar am auzit pe cineva vorbind de rău de România – foarte des am auzit vorbind cu dispreţ de conducătorii ei.

R.: Spuneţi-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră.

pr. M.M.: Am 32 de ani şi sunt originar din Sarasău, Maramureş. Am absolvit liceul la Sighetu Marmaţiei, am fost student al Universităţii de Nord din Baia Mare, secţiunea Teologie Greco-Catolică Pastorală. Am absolvit primul masterat la Institutul Oriental din Roma, iar pe cel de-al doilea la Institutul Catolic din Paris.