Portret aniversar la 75 de ani • Dr. Irimie Lenghel

S-a născut la 18 noiembrie 1943 în comuna Boiu Mare (jud. Maramureș). După absolvirea școlii elementare în comuna natală, a urmat studiile gimnaziale la Ileanda (jud. Sălaj), iar liceul la Șomcuta Mare (jud.Maramureș). Între 1961-1968, a studiat la I.M.F. Cluj (Facultatea de Medicină Generală). A fost medic de circumscripție sanitară la Cupșeni, Sălsig și Ulmeni (jud. Maramureș) în perioada 1968 -1972.

După susținerea examenului de secundariat la București în 1972, a devenit medic la Clinica de Psihiatrie Cluj.

A devenit în urma examenului susținut la Iași medic specialist în psihiatrie la Spitalul Municipal Sighetu Marmației. În 1991, și-a dat examenul de medic primar la Cluj.

Între 1977-1992, a fost medic șef delegat, iar din 1992 a devenit medic șef secție titular și medic șef coordonator psihiatrie. Din 1990 a fost numit director adjunct medical al Spitalului Municipal Sighetu Marmației.

După pensionarea sa, la limită de vârstă, a continuat să lucreze în cadrul Policlinicii private „Prof. Dr. N. Ghergulescu” din Sighetu Marmației.

A urmat numeroase cursuri de perfecționare în țară (București, Cluj, Brașov) și în străinătate (Franța). A avut comunicări la manifestări științifice și a publicat articole de specialitate ca prim-autor sau în colaborare. Este organizatorul activității de art-terapie la Spitalul Municipal Sighet din 1975.A organizat mai multe expoziții cu lucrări patoplastice. A fost evidențiat în munca medico-sanitară în 1984.

Are o bogată activitate literară-versuri, eseuri, roman : „Inocențele visării (poezii,1998), „Timpul Floral”(versuri, 1994), „Poeme pastelate” (Cluj, 2001), „Mirajul veșniciei” (eseuri, București 2005), „Poeme atemporale” (Cluj, 2006), „Petale de magnolii, petale de cais” (roman, Cluj 2007), „Impasto” (versuri, Editura Casa Cărții de Știin­ță, Cluj 2008), „ Poienile luminii” (versuri, antologie de autor, Editura Dacia, Cluj 2010). Este membru al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România, și al Uniunii Mondiale a Medicilor Scriitori.

În 2011, și-a susținut Teza de Doctorat cu tema: „Sanogeneză prin art-terapie”. În același an, i s-a conferit titlul științific de „Doctor în domeniul Arte Plastice și Decorative”.

În anul 2013 i-a apărut volumul „Sanogeneza prin art-terapie” la editura „Grinta” din Cluj.

În 2014, a fost inclus în volumul „Scriitori ai Transilvaniei – Dicționar critic ilustrat” edita la Cluj sub egida Uniunii Scriitorilor din România.

În 2015, a fost evocat în volumul „Hipocrate și arta scrisului” apărut la Piatra Neamț sub egida Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România.

În anul 2016, a fost primit în „Liga Scriitorilor din România” Filiala Cluj. „Agora Literară” publicația Ligii Scriitorilor, i-a publicat în același an un grupaj de versuri.

„Marmația literară” – Revista Festivalului Internațional de poezie din Sighetu Marmației, i-a publicat în două ediții grupaje de poezii. „Maramureșul Medical” revista Colegiului Medicilor din Maramureș, i-a publicat periodic, articole cu tematică de psihiatrie, precum și grupaje de versuri.

Dr. Felix MARIAN