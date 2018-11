Sărbătoare tradiţională la Săbişa

La Săbişa, bucuria respectului şi a promovării tradiţiilor şi a obiceiurilor populare a fost anul acesta şi mare mare şi mai împlinită, fiind dedicată aniversării Centenarului Marii Uniri. La Căminul Cultural a avut loc ediţia a VII-a a „Balului Coşercilor”, prilej pentru seinenii, săbişenii şi hedenii prezenţi să fie din nou împreună, să se apropie prin portul tradiţional, coşerci pline cu produse de sezon atrăgătoare, cu veselia, muzica populară, jocul şi voia bună. S-a sărbătorit bucuria roadelor frumoase şi bogate ale anului, dar şi faptele bune din acest an. Organizatorii au fost încîntaţi de faptul că prietenii evenimentului lor din Baia Mare şi din alte localităţi au onorat invitaţia şi în acest an. Au participat alături de localnici, doamna ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, deputatul Sorin Bota, doamna inspector general al IŞJ MM, Ana Moldovan şi alţi invitaţi importanţi din lumea medicală maramureşeană, profesori, politicieni, oameni de afaceri ş.a. La reuşita ediţiei au contribuit din plin prin măiestria interpretării, atmosfera creată şi prezenţa scenică Mădălina Medan, Adelin Roman şi bandul lor. „Îmi exprim întreaga mea admiraţie, recunoştinţă, mulţumire şi bucurie tuturor celor care au ales să fie din nou împreună cu noi. Vreau să îl felicit pe domnul consilier săbişean Marius Baltos pentru efortul exemplar şi priceperea sa în a ne dărui an de an această frumoasă întâlnire”, ne-a declarat doamna primar Gabriela Tulbure.