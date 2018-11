Remiză în derby

CS Minaur Baia Mare – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1 (0-1)

CS Minaur Baia Mare şi AFK Csikszereda Miercurea Ciuc au remizat în derby-ul etapei 13, 1-1 (0-1), remiză care avantajează liderul.

Cele două formaţii au oferit un meci excelent pentru acest nivel, însă tacticizat şi de-o parte şi de cealaltă. Totuşi, cu un plus pentru galben-albaştrii, care au beneficiat de mai multe şanse de gol, faţă de singura a vizitatorilor, transformată în gol. Prima situaţie este trecută în contul gazdelor, în minutul 15, dar atacantul Bogdan Boje, rămas singur cu Bordaş, trimite mult peste poartă. La singura ocazie clară de partea cealaltă, Miercurea Ciuc nu va ierta. Magyari Szilard va trimite sub bară de la 12 m în minutul 24, cu un şut din prima. Băimărenii insistă şi mai mult după încasarea golului, dar acelaşi Boje scapă singur, este ajuns din spate de un fundaş, cade în careu, dar nu se fluieră nimic. Atacantul nostru a căutat mai mult contactul şi iroseşte o nouă oportunitate de a marca. Minaur începe mai bine partea secundă, se instalează în terenul advers, pune presiune pe adversar, concretizată în minutul 67. Duruş este faultat în careu după o lovitură liberă, centralul acordă fără ezitare penalty, transformat precis de Mihai Roşca. Elevii lui Dorin Toma şi Vlad Ungureanu prind încredere şi mai au două şanse de a trece în avantaj. Denis Lihet trimite o torpilă din marginea careului de 16 m, Bordaş respinge uluitor de sub transversală în corner, pentru ca în minutele de prelungire acelaşi Bordaş să intuiască lovitura de cap expediată de Roşca. Aşadar, remiză între băimăreni şi ciucani, care face cale liberă pentru Recea către promovare. • CS Minaur Baia Mare: Gudea – Duruş, Kis, Roşca, Lupu, Chiş-Toie (77, Borota), Giurgiu, Balmoş, C. Tutuţa, Lihet, Boje (67, Bococi). Antrenori: Dorin Toma şi Vlad Ungureanu.