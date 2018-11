Elevi şi profesori de la „Al. Ivasiuc”, în vizită la o şcoală din Suedia

Începând cu 1 septembrie 2017, pe o perioadă de 24 de luni, până în 31 august 2019, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc” din Baia Mare, este partener, alături de şcoli din Slovacia, Turcia, Polonia, Suedia şi Portugalia, în proiectul educaţional Erasmus+ “COmputational thinking and Digital skills in European education for all” (CO.D.E 4 all) – „Gândire COmputaţională şi abilităţi digitale în educaţia europeană pentru toţi”, având drept coordonator principal Istituto Comprensivo di Carrara e Paesi a Monte, Italia.

• o abordare total diferită a conceptului de educaţie

Scopul declarat al proiectului este să se împărtăşească bune practici în vederea creării unui curriculum digital bazat pe algoritmizare, limbaje de programare şi robotică, pentru a-i ajuta pe copii să-şi dezvolte abilităţile digitale, aşa încât să poată înţelege cum să utilizeze tehnologia şi să devină „cetăţeni digitali”.

„La venirea toamnei, am pornit nerăbdători spre şcoala parteneră din Klagshamn, Suedia, alături de prof. dr. Ioan Pop, directorul Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ivasiuc”, profesorul Ionuţ Şandor şi doi dintre elevii noştri, George Dobrican şi Cezara Vele. Această întâlnire „pe viu” cu un sistem de educaţie din ţările scandinave ne-a dezvăluit o abordare total diferită a conceptului de educaţie. Aş putea spune că acolo, într-o şcoală publică suedeză aflată la câţiva kilometri de oraşul Malmö, am văzut că se poate studia cu rezultate foarte bune, într-o atmosferă degajată, într-un sistem care nu pune deloc accent pe competiţie. În concepţia educatorilor suedezi, dacă un elev îşi îndeplineşte sarcina de lucru, este încurajat să îşi folosească timpul pentru a-i sprijini şi pe alţii să ajungă la finalul activităţii propuse. Este o şcoală în care fiecare pare să ştie ce are de făcut, fără constrângerea clopoţelului – elevi şi profesori se reunesc şi se despart la începutul şi finalul orelor de curs, pe care le urmează conform orarelor cunoscute. Nimic, nici măcar vizita mai multor dascăli străini, nu părea să le perturbe activităţile bine rânduite”, a mărturisit prof. Eliza Pop, coordonator proiect.

• conferinţă despre multilingvism şi o întâlnire cu roboţi

În cursul săptămânii petrecute în Suedia, participanţii au luat parte la mai multe activităţi concepute atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, dintre care doar unele au fost comune. S-au dovedit atractive vizita oraşului Malmö – în cursul căreia profesorii au asistat la o conferinţă foarte interesantă despre învăţarea într-o lume a multiling­vis­mului şi dificultăţile pe care aceasta le presupune, susţinută de Jim Cummins de la Universitatea din Toronto sau „întâlnirea” cu roboţii NAO, aduşi de specialişti din Malmö. „Experienţele trăite până acum atât prin activităţile desfăşurate în proiect, cât şi în timpul deplasărilor la diversele şcoli partenere ne-au întărit convingerea că deschiderea spre Occident, spre alte viziuni asupra felului în care se face educaţie – mult mai practic, mai relaxat, mai activ – reprezintă o sursă de inspiraţie pentru schimbarea necesară în învăţământul românesc şi care, până la urmă, trebuie să vină de la fiecare”, a concluzionat prof. Eliza Pop.