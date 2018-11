O nouă etapă în Cupa Satelor

Al treilea turneu pentru Grupa 2 din cadrul Cupei Satelor în Maramureş a avut loc în sat Săsar, în organizarea echipei din Săcălăşeni.

Şase meciuri au avut loc pe terenul din sat Săsar în cadrul Cupei Satelor în Maramureş, turneu organizat de echipa din Săcălăşeni. Pînă la turneul final judeţean, care va avea loc în primăvară, mai sînt de disputat ultimele două turnee în grupe: la Seini, pentru Grupa 1, respectiv la Copalnic Mănăştur, pentru Grupa 2. Din Grupa 3 s-a calificat deja pentru turneul final judeţean echipa din Ocna Şugatag.

Turneul I • Grupa 1: Fărcaşa – Cicârlău 1-2, Băiţa de sub Codru – Mireşu Mare 9-0, Cicârlău – Mireşu Mare 9-0, Fărcaşa – Băiţa de sub Codru 0-1, Băiţa de sub Codru – Cicârlău 1-3, Mireşu Mare – Fărcaşa 0-5; Grupa 2: Copalnic Mănăştur – Recea 0-1, Groşii Ţibleşului – Săcălăşeni 1-3, Recea – Săcălăşeni 1-0, Copalnic Mănăştur – Groşii Ţibleşului 3-0, Groşii Ţibleşului – Recea 0-2, Săcălăşeni – Copalnic Mănăştur 1-1; Grupa 3: Şişeşti – Ocna Şugatag 0-3, Ocna Şugatag – Bogdan Vodă 1-1, Bogdan Vodă – Şişeşti 3-0 (dat fiind că echipa din Şişeşti a avut în componenţă şi jucători care nu respectă regulamentul competiţiei, a pierdut jocurile la masa verde).

Turneul II • Grupa 1: Băiţa de sub Codru – Mireşu Mare 2-1, Mireşu Mare – Fărcaşa 0-1, Cicârlău – Băiţa de sub Codru 5-0, Băiţa de sub Codru – Fărcaşa 2-0, Cicârlău – Mireşu Mare 6-0, Fărcaşa – Cicârlău 0-2; Grupa 2: Recea – Copalnic Mănăştur 1-1, Recea – Săcălăşeni 1-2, Groşii Ţibleşului – Copalnic Mănăştur 3-1, Groşii Ţibleşului – Recea 0-2, Groşii Ţibleşului – Săcălăşeni 0-1, Copalnic Mănăştur – Săcălăşeni 3-0; Grupa 3: Şişeşti – Ocna Şugatag 0-5, Bogdan Vodă – Şişeşti 1-0, Bogdan Vodă – Ocna Şugatag 1-1.

Turneul III • Grupa 1: Mireşu Mare – Fărcaşa 0-3, Cicârlău – Mireşu Mare 9-0, Băiţa de sub Codru – Mireşu Mare 1-0, Cicârlău – Băiţa de sub Codru 3-0, Cicârlău – Fărcaşa 2-0, Băiţa de sub Codru – Fărcaşa 0-0. • Grupa 2: Recea – Săcălăşeni 1-0, Groşii Ţibleşului – Săcălăşeni 1-1, Recea – Copalnic Mănăştur 1-0, Groşii Ţibleşului – Recea 2-3, Copalnic Mănăştur – Săcălăşeni 0-2, Copalnic Mănăştur – Groşii Ţibleşului 2-2. • Grupa 3: Bogdan Vodă – Şişeşti 3-0, Ocna Şugatag – Bogdan Vodă 1-0, Ocna Şugatag – Şişeşti 1-0. Cu 14 puncte, Ocna Şugatag a cîştigat grupa şi s-a calificat la turneul final judeţean.

Turneul IV • Turneul Grupei 1 s-a jucat sîmbătă la Seini (organizator, Cicârlău). Turneul Grupei 2 se dispută azi, 19 noiembrie, de la ora 14.00, la Copalnic Mănăştur (organizator, Copalnic Mănăştur).

11 echipe s-au înscris în Maramureş la Cupa Satelor, competiţie naţională destinată copiilor născuţi după 1 ianuarie 2006 (Under 13) din satele şi comunele din România. Cele 11 echipe au fost împărţite în trei grupe, fiind planificate turnee de locale. După terminarea acestora, cele trei echipe învingătoare vor participa la un turneu final judeţean. Cîştigătoarea va reprezenta judeţul Maramureş la etapa regională (1 aprilie – 15 mai 2019), alături de campioanele din Cluj, Bistriţa Năsăud, Sălaj, Bihor şi Satu Mare. Locul I de la fiecare turneu zonal se va califica la etapa naţională (25 mai – 10 iunie 2019).

Proiectul Federaţiei Române de Fotbal se derulează cu sprijinul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.