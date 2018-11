6.247 de maramureşeni fără loc de muncă

Cei mai mulţi angajaţi din Maramureş lucrează în domeniul serviciilor. O dovedesc statisticile maramureşene care evidenţiază faptul că, la nivelul judeţului nostru, 51,8% dintre salariaţi lucrează în servicii. Alţi 46,4% îşi desfăşoară activitatea în industrie şi construcţii, iar 1,8% în agricultură, silvicultură şi pescuit.

Conform aceloraşi date, la finalul primului semestru, în Maramureş figurau 109.717 angajaţi, în creştere cu 4.588 de persoane, ceea ce reprezintă un plus de 4,4% faţă de finalul lunii decembrie 2017. Statisticile mai arată că în raport cu luna decembrie 2017, efectivul de salariaţi a înregistrat creşteri în servicii, un plus de 2.350 persoane, în industrie şi construcţii, un plus de 203 persoane şi în agricultură, silvicultură şi pescuit, un plus de 155 de persoane.

În ce priveşte rata şomajului, după prima jumătate din acest an, s-au înregistrat 6.247 persoane fără un loc de muncă, în creştere cu 193 persoane faţă de luna precedentă, şi în scădere cu 786 persoane faţă de luna iunie 2017. Din total, numărul şomerilor aflaţi în plată era de 1.255 de persoane, cu un minus de 76 faţă de luna precedentă. Cei mai mulţi şomeri făceau parte din categoria celor care aveau doar studii primare, gimnaziale sau profesionale, respectiv 4.796. Alţi 1.062 aveau studii liceale şi post­liceale, iar 389 finalizaseră cursuri universitare.