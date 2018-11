Civilizaţia şi societatea

Civilizaţia presupune un nivel de dezvoltare a societăţii, o stare prosperă a vieţii economice a unei naţiuni. Spre deosebire de cultură, civilizaţia vizează întreaga societate şi poate fi abordată din cel puţin două planuri interconectate şi la fel de importante. În prim-plan se situează oamenii, a căror conduită, în diverse împrejurări, este total diferită.

Nivelul de civilizaţie a unei societăţi depinde de factorii mediului, nu genetici sau de altă natură. Pe lume, nimeni nu vine gata civilizat, încît în viaţă să nu mai aibă nimic de învăţat. Conduita civilizată este un reflex condiţionat, dobîndit din mers, ce începe din fragedă pruncie în familie, se continuă în şcoală, iar pe parcurs se consolidează în contact cu societatea. Fenomenul presupune un pachet vast de norme şi reguli, transformate în deprinderi, la care oamenii aderă din conştiinţă şi convingeri personale. Ce-i drept, uneori, însuşirea lor se face inclusiv prin măsuri de coerciţie, impuse şi legiferate de organele abilitate. Un exemplu, în aparenţă, banal, dar extrem de sugestiv, poate servi ca model în multe situaţii. Românii aflaţi la muncă în străinătate, în traficul european se comportă civilizat, ştiu că o simplă abatere se poate lăsa cu o amendă consistentă. Cînd vara revin pe plaiurile natale, uită totul, circulă aiurea şi produc numeroase accidente. Cu toate acestea, am fi naivi să credem că în lumea civilizată sînt democraţii care, în conduita oamenilor, deţin monopolul absolut al civilizaţiei. Din contră, diversitatea umană generează abateri şi derapaje precum: prostituţia, alcoolismul, drogurile, violenţa fizică, agresivitatea, conflictele armate şi alte fenomene antisociale, ce nu au legătură cu civilizaţia şi nu ţin seamă de frontiere. Să nu uităm că cele două Războaie Mondiale au pornit din inima civilizaţiei europene şi au făcut milioane de victime. Datorită numeroaselor ipostaze, care impun conduita civilizată şi în absenţa unor unităţi de măsură a fenomenului, nivelul de civilizaţie al oamenilor este dificil de evaluat. Deşi nu cred că românii sînt mai puţin civilizaţi decît alţi europeni, unele obiceiuri petrecute cu ocazia unor evenimente par ciudate, greu de înţeles şi explicat. De fiecare dată, pentru o porţie de sarmale, oferită gratis de organizatori, se dau lupte grele. Tradiţionala slujbă de Bobotează nu se poate dezice de îmbrîncelile unor enoriaşi de la butoaiele cu apă sfinţită. Statul la coadă, ore întregi pentru a atinge racla cu moaştele unor sfinţi (sfinte), sau înconjurul unor lăcaşuri religioase, în coate şi genunchi, denotă credinţă şi speranţă, dar şi multă îndurare şi umilinţă. Preoţimea acceptă gesturile, străinii le filmează şi rămîn cu impresia că în România pitorească, a secolului XXI, mai sînt obiceiuri demne de Evul Mediu. Din mulţimea trăsăturilor care definesc civilizaţia individului nu ar trebui să lipsească: corectitudinea, cinstea, demnitatea, onoarea, respectul faţă de cuvîntul dat şi promisiunile făcute, responsabilitatea. Responsabilitatea lucrului bine făcut (cum zice, dar nu face, preşedintele ţării), punctualitatea şi multe altele. Împotriva hoţiei, minciunii, ipocriziei, oportunismului, corupţiei, şantajului, delaţiunii este nevoie de atitudine civică şi toleranţă zero. Cu prea multă îngăduinţă românii acceptă sintagma „în România oricum e bine, merge şi aşa!” Conduita civică a conducătorilor ţării, minciuna şi limbajul vehiculat în spaţiul public sînt atitudini nocive, ce tind să devină pericole naţionale şi nu sînt demne de urmat. Într-o ţară civilizată, astfel de apucături ar fi de neconceput şi societatea civilă nu ar întîrzia să intervină. În timp ce românii se consolează cu soarta şi fac haz de necaz, francezii protestează în stradă împotriva majorării preţului la carburanţi, iar cehii cer cu vehemenţă demisia premierului şi a preşedintelui ţării, suspecţi de corupţie pe bani europeni. Dacă zicala „românii îşi merită conducătorii pe care îi au” este şi adevărată înseamnă că democraţia noastră a pierdut pe drum regulile atitudinii civice, sau a venit degeaba. Pentru civilizaţie, la fel de importantă este componenta ei materială, care nu ţine seamă de conduita oamenilor obişnuiţi. Ea reflectă progresul societăţii, într-un interval de timp, şi vizează nivelul de trai, educaţie şi sănătate a întregii populaţii, infrastructura ţării, protecţia bogăţiilor naturale, a mediului şi în general asigurarea tuturor condiţiilor, încît toţi români să beneficieze de binefacerile civilizaţiei. Preocupările şi interesele tuturor guvernărilor post-decembriste, pentru îndeplinirea unor astfel de speranţe şi deziderate, de a înscrie ţara pe drumul civilizaţiei, au lipsit cu desăvîrşire. Efectul lor negativ este resimţit de majoritatea românilor, în traiul lor zilnic, în tratamentul din spitalele României, în educaţia din şcoli, în traficul rutier, inclusiv în modul în care sînt luate în seamă de instituţiile statului. Dacă există interese externe ca România să rămînă o ţară necivilizată, să nu prospere, este vina conducătorilor mînaţi de interese meschine, dispuşi să facă concesii în detrimentul propriului popor. Deşi nu cred în teoria conspiraţiei, am îndoieli dacă mai sîntem un popor unitar, sau o simplă populaţie credulă şi uşor de manipulat.

Prof. Vasile ILUŢ