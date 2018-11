Patru echipe la primul turneu zonal

La baza sportivă din Lăpușel a avut loc, sîmbătă, primul turneu zonal al Grupei 3 din cadrul Campionatului Național de Junioare Under 15. Participante au fost două reprezentante ale municipiului Cluj-Napoca și două ale județului Maramureș: „U” Olimpia și Olimpic Star Cluj-Napoca, respectiv AS Independența Baia Mare și Venus Maramureș Satulung.

Rezultatele primului turneu zonal: Venus Maramureș Satulung – Olimpic Star Cluj-Napoca 1-3 (0-1). Au marcat: Denisa Onanie, respectiv Antonia Rotilă 3; AS Independența Baia Mare – „U” Olimpia Cluj-Napoca 1-5 (1-4). Au marcat: Renata Petruș, respectiv Adina Borodi 4 și Andreea Pânzariu; AS Independența Baia Mare – Olimpic Star Cluj-Napoca 4-0 (1-0). Au marcat: Ana Maria Filip 2, Daiana Oneț și Larisa Mureșan; Venus Maramureș Satulung – „U” Olimpia Cluj-Napoca 0-10 (0-4). Au marcat: Adina Borodi 4, Diandra Jean 2, Helga Varo, Daria Muntean, Florentina Iancu și Simona Sigheartău.

Lotul utilizat de Octavian Dragomir, antrenor AS Independența, a fost următorul: Andreea Mekker – portar, Denisa Șut, Daiana Oneț, Renata Petruș, Lorena Pop, Maria Drăgan, Larisa Mureșan, Dariana Szalay, Ana Maria Filip, Andreea Crișan, Ștefania Iunian, Julia Licher – jucătoare de cîmp.

Următorul turneu zonal al grupei se va desfășura la Cluj-Napoca.