CSȘ 2, lider la Under 19

A fost o nouă etapă în campionatele naționale de juniori Under 19 și 17, penultima a turului, etapă după care CSȘ 2 este liderul seriei a IX-a la U19, însă la egalitate de puncte cu locul secund, formații ce se vor duela în ultima etapă din 2018. În campionatul U17 cea mai bună clasare o are Minaur Baia Mare, care ocupă locul 4, la trei lungimi de prima poziție.

• Under 19, Seria 9, etapa 8: CS Luceafărul Oradea – CSȘ 2 Baia Mare 2-5; ACS Atletic Zalău – ACS Electrica Baia Mare 3-0; CIL Sighetu Marmației – Sticla Arieșul Turda 0-16; CS Minaur Baia Mare – LPS CSȘ Bihorul Oradea 0-0.

• Under 17, Seria 9, etapa 8: CS Luceafărul Oradea – CSȘ 2 Baia Mare 10-0; ACS Atletic Zalău – ACS Electrica Baia Mare 3-0; CIL Sighetu Marmației – Sticla Arieșul Turda 2-9; CS Minaur Baia Mare – FC Universitatea Cluj-Napoca 1-0.

Sîmbătă, 24 noiembrie, este programată ultima etapă a turului, de la ora 12.00 Under 19, iar de la ora 14.00 Under 17. În derby județean se vor întîlni Electrica Baia Mare și CIL Sighetu Marmației, CS Minaur Baia Mare se va deplasa la Sticla Arieșul Turda, iar duminică, de la 12.00 și 14.00, CSȘ 2 Baia Mare va primi replica celor de la ACS Atletic Zalău.