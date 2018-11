Medalie de bronz pentru CSȘ 2 Baia Mare la Cupa României

La Dobroești au avut loc două competiții organizate de către Federația Română de Gimnastică Ritmică: Cupa României (la care au participat cele mai bune 6 gimnaste pe fiecare categorie de vîrstă, respectiv cele mai bune 6 ansambluri de la categoria mica gimnastă) și Campionatul Național de Ansambluri, unde participarea a fost liberă.

La Cupa României, CSȘ 2 Baia Mare a avut calificat ansamblul de mica gimnastă, ocupînd la finalul competiției locul 3 (Dea Banc, Alexia Pop-Ancu, Daria Trif, Sofia Suciu, Sofia Ilieș, Oana Lupu, Olivia Petric). Tot la această competiție am mai avut o calificare prin sportiva Dea Banc, care a obținut locul 6 la individual compus.

La CN de Ansambluri, CSȘ 2 Baia Mare a avut înscrise două ansambluri la categorii diferite, și anume la cat. a IV-a, unde a ocupat locul 7 (Mădălina Coman, Alesia Smuczer, Dea Banc, Daria Borcuti, Rebeca Sofronie, Andreea Cozma), iar ansamblul cu panglici la cat. junioare a ocupat locul 5 (Natalia Ormenișan, Beatrice Suciu, Alexandra Jucan, Oana Băban, Maria Șereghi, Irina Draghiș). La această categorie CSȘ 2 a avut ghinionul ca unul dintre bețele de la panglici să se rupă în timpul concursului, altfel rezultatul ar fi fost cu siguranță altul, adică o clasare pe podium.

Următoarea competiție va fi la Oradea, „Cupa Rotary”, pe data de 9 decembrie.

Ultima acțiune din acest an a catedrei de gimnastică ritmică va fi pe data de 14 decembrie – serbarea de final de an „O seară magică de Crăciun”, care se va desfășura la Casa Tineretului începînd cu ora 17.00. La serbare vor participa toate gimnastele mai mici și mai mari, mai experimentate și mai puțin experimentate ale clubului CSȘ 2 Baia Mare.