„Sfântul Părinte ne este aproape” (Preasfințitul Vasile Bizău)

Preasfințitul Părinte Vasile Bizău – episcopul greco-catolic de Maramureș – a luat parte recent la vizita ad limina Apostolorum la Roma a membrilor Conferinței Episcopilor Catolici din România. Programul a fost unul dinamic, cuprinzând atât momente de celebrare liturgică și întâlniri cu cardinalii prefecți ai diferitelor congregații, cât și manifestări culturale organizate de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun pentru a marca Centenarul Marii Uniri în capitala Italiei. Cel mai important moment al vizitei a fost, categoric, reprezentat de întâlnirea ierarhilor români cu Sfântul Părinte în cadrul căreia s-a discutat despre realitățile cotidiene ale României.

• Celebrări liturgice la cele patru bazilici din Roma

Reporter: În perioada 5-10 noiembrie, ați luat parte la vizita ad limina Apostolorum la Roma a membrilor Conferinței Episcopilor Catolici din România. Care a fost programul acesteia?

Preasfințitul Vasile Bizău: Într-adevăr, am participat la vizita ad limina Apostolorum la Roma, împreună cu toți episcopii catolici din România. A fost un eveniment deosebit de important pentru Biserică și ziditor pentru cei care am luat parte. Pe scurt, vizita ad limina constă în două obiective majore, ea presupune pelerinajul episcopilor la mormintele sfin­ților apostoli Petru și Pavel și întâlnirea cu Papa, ca semn al comuniunii de credință în Biserica Universală. În cadrul vizitei, intră de asemenea și vizitarea diferitelor oficii ale Curiei Romane, care sunt în serviciul Bisericilor locale din lumea întreagă, ca ministere care îl ajută pe Sfântul Părinte în misiunea sa de succesor al sfântului apostol Petru și conducător al Bisericii lui Hristos. Așadar, programul a fost unul intens și bine ritmat pe durata unei săptămâni întregi cu momente de celebrare liturgică, întâlniri cu cardinalii prefecți ai diferitelor congregații și, de asemenea, cu momente culturale organizate de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun pentru a marca Centenarul Marii Uniri în capitala Italiei. Rămân puternic imprimate în memorie celebrările liturgice la cele patru bazilici din Roma: San Pietro, San Paolo, San Giovani in Laterano și Santa Maria Maggiore. Nu este deloc de neglijat frumusețea arhitecturală și comorile artistice din aceste biserici, însă vechimea lor, continuitatea de credință de-a lungul celor două milenii de creș­tinism, precum și reperele spirituale ale sfin­ților mărturisitori dau și fac simțită prospețimea și vivacitatea credinței.

• „Papa Francisc (…) este un om al lui Dumnezeu”

R.: Punctul culminant al vizitei a fost reprezentat de întâlnirea cu Sfântul Părinte. Cum a decurs întrevederea comună?

P.V.B.: Orice întâlnire este un moment de har pentru că exprimă comuniunea dintre persoane, însă, unele dintre acestea sunt cu totul speciale. Am fost primiți bine, cu bucurie și cu un zâmbet cald care s-a revărsat de pe fața Sfântului Părinte pe chipul fiecăruia dintre noi în momentul salutului personal și al prezentării pe care am făcut-o. Unii oameni sunt deosebiți prin misiunea pe care o au, alții prin calitățile spirituale și umane de care dispun, iar alții prin notorietatea de care se bucură. Papa Francisc le are pe toate, este un om al lui Dumnezeu, cald și primitor, atent și sensibil la interlocutori, disponibil și mereu cu un cuvânt potrivit. Întrevederea a decurs bine, în spirit frățesc, într-un dialog colocvial în care trecerea timpului își pierde dimensiunea reală.

R.: Care sunt aspectele legate de România asupra cărora s-a arătat interesat Papa Francisc?

P.V.B.: Sfântul Părinte a ascultat foarte atent tot ce s-a propus și discutat, dând răspunsuri sau cerând completări. Nu mai este o noutate faptul de a ști că realitățile din zilele noastre sunt bine cunoscute și că distanțele nu sunt o piedică în calea vederii realităților locale. Unele subiecte rămân mereu actuale, atât prin importanța lor, cât și prin nivelul la care s-a ajuns în procesul de apropiere a realităților diferențiate. Martiriul episcopilor greco-catolici este un subiect bine cunoscut de către Sfântul Părinte și interesul asupra temei în sine lasă spațiu de apropiere sufletească în Biserică. Fidelitatea față de Hristos și de Biserica Sa în timpul prigoanei comuniste prin nerenunțarea la comuniunea de credin­ță cu urmașul Sfântului Petru prezintă un interes aparte întrucât mărturia vieții și sacrificiul final sunt mai mult decât grăitoare; sunt mărturisitoare și mărturii elocvente, evidențe și valori evidente.

• Pregătiri pentru vizita Sfântului Părinte în România

P.V.B.: De asemenea, procesul ecumenic din România și raportul cu Biserica Ortodoxă este un subiect important asupra căruia s-a aplecat atenția Papei, știută fiind poziția Bisericii majoritare față de ecumenism în general și față de Biserica Greco-Catolică în special. Chiar dacă realitățile sunt diferite de la o regiune a țării la alta sau de la o eparhie la alta, întâlnim și situații în care pașii reali de apropiere sunt foarte mici în lipsa unor semne concrete de restituire a celor mai importante bunuri confiscate de regimul comunist și deținute în continuare de beneficiarii de azi. Mă refer desigur la situația actuală a catedralelor greco-catolice. Dialogul presupune voință și disponibilitate de abordare a realității, precum și semne concrete că partenerii se respectă și caută căi comune la poziții și opinii diferite.

R.: În cadrul întâlnirii, ați oferit un raport privind viața și realitatea Diecezei de Maramureș. Care ar fi rezumatul acestuia?

P.V.B.: Fiecare vizită ad limina este însoțită de prezentarea prealabilă a situației eparhiei sub toate aspectele ei, începând de la ultima vizită făcută Sfântului Părinte. În general, este un raport amplu și complet în care se oglindește realitatea locală, în mod deosebit progresele făcute, dificultățile întâlnite și realizările instituționale. Avem motive de bucurie și realizări frumoase în plan pastoral și educațional, așa cum valorile pe care stăm și pe care le promovăm sunt puternice și, în parte, așteaptă să fie descoperite.

R.: În 2019, Sfântul Părinte va efectua o vizită în România. Ce detalii ați primit în acest sens?

P.V.B.: Mă faceți să zâmbesc…! Este, desigur, un zâmbet de bucurie și nicidecum unul prevestitor sceptic. Eram student la Roma când s-a întâmplat să aibă loc prima vizită a Papei Ioan Paul al II-lea în România. Era luna mai a anului 1999 și, împreună cu studenții Colegiului Român Pio Romeno, am mers la București pentru a-l însoți pe Papa de atunci și sfântul de azi. O atmosferă generalizată de armonie și frățietate a cuprins atunci capitala țării noastre și mai rar s-a văzut o schimbare atât de rapidă de atitudine. Cu alte puține cuvinte: au fost momente de har.

• „Oamenii au nevoie de unitate și aspiră spre ea”

P.V.B.: Ne dorim, din nou, asemenea momente și, așa cum știm, Providen­ța divină nu ne privează niciodată de momente speciale și de noi timpuri care să permită societății noastre românești să se reașeze. Papa vine să unească și nu să dividă. Pentru că este o vizită atât de așteptată nu doar de credincioșii catolici, cât și de către cei ortodocși întrucât invitația din partea Bisericii Ortodoxe a fost făcută, pot să vă spun că se lucrează la pregătirea acestei vizite și că ne rugăm Domnului ca ea să aibă loc și, de asemenea, ne mai rugăm pentru ceva anume, însă, deocamdată, îi spunem doar Lui…

R.: Anterior acestei întrevederi, toți episcopii au celebrat, împreună cu Papa Francisc, Sfânta Liturghie. Ce a reprezentat acest moment pentru Preasfinția Voastră?

P.V.B.: Celebrarea Sfintei Liturghii este, pentru oricare preot sau episcop, un mare dar ceresc și Sfânta Euharistie este cu adevărat hrană spirituală și izvor de sfințenie. A fi împreună pentru celebrare înseamnă a sta unii lângă alții și a parcurge același drum în susținerea reciprocă și în mărturia comună. Unitatea Bisericii este făcută vizibilă de celebrarea Sfintei Liturghii și de împărtășirea cu aceleași Sfinte Taine. De asemenea, pomenirea propriei ierarhii bisericești este manifestarea comuniunii de credință cu succesorii apostolilor și cu Papa, semnul vizibil al unității Bisericii. În concelebrarea liturgică pe care am avut-o în capela „Sfânta Marta”, acolo unde Papa celebrează atunci când este în Vatican, toate aceste aspecte ale trăirii și manifestării credinței catolice s-au actualizat și în forma apropierii de același altar prin împărtășirea din același potir. Oamenii au nevoie de unitate și aspiră spre ea, însă calea este lungă pentru unii, când pentru alții este chiar în fața lor.

• Cea de a doua vizită în calitate de episcop, prima ca și eparh de Maramureș

R.: Care sunt impresiile în urma acestei vizite?

P.V.B.: Vă mărturisesc că este cea de-a doua vizită ad limina pe care o fac în calitate de episcop și cea dintâi în calitate de eparh de Maramureș. Vizita de anul acesta a fost cea de-a patra a episcopilor catolici din România în urma căderii regimului comunist. La precedenta vizită, care a avut loc în anul 2010, eram episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore de la Blaj și l-am însoțit pe Preafericitul Cardinal Lucian. Cunoșteam ambientul roman și, în parte, oficiile din Vatican de pe vremea anilor de studiu, însă întâlnirea Papei este un moment privilegiat de fiecare dată. Nu aș putea spune că în urma acestei vizite am remarcat ceva extraordinar care să hrănească curiozitatea, cât confirmarea faptului că este important ca oamenii să aibă idealuri, să fie împreună susținuți de aceleași valori dincolo de diferențele etnice și lingvistice, să trăiască credința creștină în pace și bucurie.

R.: Care este mesajul Preasfinției Voastre pentru credincioșii din eparhie pe care îi păstoriți?

P.V.B.: Aș dori să le transmit cu mult drag credincioșilor eparhiei noastre că i-am purtat în rugăciune la fiecare celebrare și în fiecare loc însemnat pe unde am umblat, în special la mormintele sfinților apostoli Petru și Pavel, ducând cu mine toate bucuriile și necazurile așa pe cât le cunosc, mulțumind, totodată, Domnului pentru darul credinței și al comuniunii de credință. Aș dori, de asemenea, să le transmit admirația de care se bucură pentru curajul lor de a fi statornici și curajoși în conjunctura evenimentelor și încercărilor grele din ultimele decenii și să nu uite că sunt partea poporului român care trăiesc în unitatea Bisericii Universale și o manifestă aici în pământul patriei. Suntem în an Centenar și se cuvine să-i amintim pe bunicii și străbunicii noștri care au făurit istoria acestor meleaguri, prin cei mai de seamă bărbați și fruntași ai noștri contribuind la întregirea României. Ro­ma nu ne este străină întrucât o regăsim în rădăcina nației noastre și îi purtăm numele în acest spațiu în care limba ne vădeș­te și continuitatea ne justifică. Sfântul Părinte ne este aproape și, în slujirea lui Petru, ne cheamă pe toți la solidaritate, comuniune și unitate în Hristos.