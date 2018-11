Ziua Ştafetei, o oportunitate pentru noi

Ziua Ştafetei este un proiect naţional iniţiat de Fundaţia Terre des hommes, din Elveţia, şi derulat împreună cu partenerii săi. Ne bucurăm că şi CN Mihai Eminescu din Baia Mare se numără printre ei.

Proiectul este o oportunitate pentru elevii din România, care îşi pot descoperi aptitudini pentru profesii viitoare, nu doar teoretic, ci şi practic, alături de profesorii şi mentorii lor. Tinerilor cu vârste cuprinse între 12-18 ani le este pusă la dispoziţie o gamă variată de profesii, iar în urma alegerii, se efectuează o vizită la instituţia adecvată în funcţie de profesia dorită. Altfel spus, adulţii predau ştafeta propriei profesii elevilor care sunt dispuşi să o primească şi să o ducă mai departe.

Derulat în perioada 12-23 noiembrie, proiectul Predarea ştafetei ne-a prilejuit şi nouă o experienţă inedită. Împreună cu colega mea Alexandra Sălăjan şi doamna profesoară Romina Fischer, responsabilă de activitate, am făcut o vizită la TL Plus Maramureş. Unde am fost întâmpinate de zâmbete calde şi persoane experimentate în domeniul jurnalismului. Aşa am văzut pe viu cum se elaborează buletinul de ştiri, prezentate de doamna Mica Şvab. Apoi am asistat la o importantă dezbatere despre Leul de la Şişeşti şi Anul Centenar, în cadrul emisiunii ÎNTREBĂRI ŞI PROVOCĂRI, realizată de doamna Viorica Pârja.

S-a vorbit despre activitatea lui Vasile Lucaciu pentru reîntregirea României, consfinţită la 1 decembrie, 1918. Invitaţi au fost primarul comunei Şişeşti, domnul Ioan Mircea Tentiş, şi un şişeştean autentic, colonelul în rezervă Gavril Babiciu, de la care am aflat multe despre această localitate, plină de istorie. La final, şi domnul primar, şi domnul Babiciu ne-au invitat să vizităm Muzeul Memorial Vasile Lucaciu şi Biserica Adormirea Maicii Domnului, ca obiective istorice şi turistice, de numele cărora se leagă personalitatea lui Vasile Lucaciu, unul dintre cei mai importanţi militanţi pentru drepturile românilor din Transilvania.

Am încheiat această vizită plăcută cu un dialog cu doamna Viorica Pârja, despre profesia de jurnalist, despre aptitudini şi responsabilitate, despre obiectivitate şi onestitate, despre presa scrisă, cu exemplificări despre Graiul Maramureşului. Dar mai ales despre respect pentru limba română. Mulţumim pentru tot ceea ce am învăţat şi ne bucurăm că ne-am implicat în proiectul Ziua ştafetei şi am cunoscut oameni minunaţi.

Sara RACZ, clasa a XI-a G, CN „Mihai Eminescu”, Baia Mare