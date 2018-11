Un loc numit ACASĂ

Când te naști, nu știi pe ce lume vii, iar când mori, nu știi pe ce lume te duci. În timpul vieții, cât e sortit fiecăruia, abia dacă te dezmeticești în ce lume trăiești. Când ești tânăr ai sentimentul că lumea începe cu tine, iar când ești bătrân, dacă atingi această vârstă, ai senzația că ea (lumea) se sfârșește odată cu tine, însă în realitate doar pentru tine se încheie toate, laolaltă, bune și cu rele amestecate, cum e întreaga viață pentru om, de la începutul lumii, într-o succesiune nesfârșită de generații. Inocența copilăriei se convertește treptat în luciditatea maturității, pentru a se metamorfoza la senectute într-o relativă înțelepciune, din care face parte și împăcarea cu destinul de ființă muritoare.

Când venim pe lume în lumina zilei, suntem în grija părinților, a celor care ne-au dat viață și în preajma cărora creștem până ajungem să ne descurcăm pe cont propriu, cu ajutorul celor din jur totuși, căci nimeni pe lume nu este cu adevărat singur câtă vreme trăiește între oameni, în familie, în societate, într-o comunitate anume, alături de semenii săi, fie că te naști într-un sat sau într-un oraș, așezări ele însele plasate într-o țară anume de pe globul pământesc. Așa se dobândește identitatea de sine și conștiința apartenenței la un anumit neam ori popor, ca locuitor într-o anumită zonă geografică, despre care, pe parcursul vieții, afli prin ce se definesc, prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc de alte nea­muri, de alte popoare, ocupând teritorii numite generic Patria mea sau Patria noastră. Au fost și vremuri în care mișcările de populație au făcut instabile delimitările granițelor statale până la întemeierea lor pe baze istorice oarecum mai sigure și mai durabile, cum s-a întâmplat și cu constituirea țărilor române, abia în epoca modernă, prin câștigarea independenței și realizarea unității naționale, putându-se vorbi de existența unei patrii și pentru români, chiar dacă mai sunt și azi mulți semeni de-ai noștri care trăiesc și locuiesc în afara hotarelor României. Ca să poți spune că ești acasătrebuie să cunoști și să ții seama de toate aceste împrejurări ale vieții oamenilor și ale istoriei popoarelor, întrucât fără acest acasă bine definit este dificil de câștigat mândria de neam, în cazul nostru mândria de a fi român. Iar în subsidiar, dacă te-ai născut la Cernești, de pildă, dobândești și o mândrie locală, aceea de a fi cerneștean și concomitent român, cu cetățenie, de o vreme încoace, și europeană pe deasupra, de când România face parte integrantă din Uniunea Europeană. N-a fost însă tot timpul așa, iar cei care dețin azi această dublă apartenență nu pot să nu fie curioși cum s-a ajuns aici, în acest început de mileniu III, cine ne-au fost strămoșii din care ne tragem și din care ne revendicăm, prin ce situații am trecut și cum am evoluat ca noi să reușim și să merităm să ne declarăm urmașii lor.

(Fragment din prefața la Monografia comunei Cernești, 2014)

Mă tot întreb în ultimul timp ce mai înseamnă pentru mulți noțiunea și termenul acasă. Acolo unde m-am născut nu mă mai simt acasă, acolo unde am învățat nu am cum să mă consider acasă, acolo unde am muncit și locuit o viață de om tot nu mă îndemn să cred că aș fi acasă, acolo unde am călătorit și șezut mai mult, aș putea zice că mă aflu acasă, de dragul fiicei și al nepoatelor – Amelia și Alexandra – pe care le-am îngrijit de mici ca un bunic cu suflet de copil. În ultimă instanță, acasă nu poți fi numai lângă părinți, până trăiesc, apoi lângă copii și nepoți până trăiești tu, deci numai în familie ai sentimentul de a fi acasă, cu și lângă ai tăi cei dragi. În rest, ești un străin vremelnic ocupând o locuință, un apartament sau o casă, prin care treci ca un chiriaș …grăbit, până ajungi să-ți ocupi locul de veci, oriunde în lume, dar lângă familia ta!

(Fragment din Anul 70 al vieții mele, jurnal, 2014)

Părinții

Lucian Blaga

Coboară-n lut părinții, rând pe rând,

în timp ce-n noi mai cresc grădinile.

Ei vor să fie rădăcinile,

prin cari ne prelungim pe subt pământ.

Se-ntind domol părinții pe subt pietre,

în timp ce în lumini mai adăstăm,

în timp ce fericiri ne-mprumutăm

și suferinți și apă vie pe la vetre.