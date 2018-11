Victorie la 27 de puncte

• CN Aurel Vlaicu București – CSM Sighetu Marmației 56-83 (14-17, 15-23, 9-24, 18-19) •

CSM Sighetu Marmației are un parcurs extraordinar în Liga Națională de baschet masculin, maramureșenii ajungînd la a șaptea victorie a stagiunii. În etapa intermediară de miercuri, formația antrenată de Emil Kosztelnik a dispus, în deplasare, în ultima etapă a turului, de CN Aurel Vlaicu București, cu scorul de 56-83 (14-17, 15-23, 9-24, 18-19), păstrîndu-și astfel poziția a treia în clasamentul intermediar al Grupei C valorice. Oaspeții nu au avut nici un fel de emoție în ceea ce privește obținerea celor două puncte, adjudecîndu-și toate cele patru sferturi, în special al treilea, la o diferență de 13 puncte. Partida s-a încheiat cu un avans de 27 puncte pentru CSM Sighetu Marmației, care ieri a disputat o altă etapă, în devans, la CS Agronomia București.

• CSM Sighetu Marmației: Gregory Edwards jr. – 28 p (1×3), Allan Thomas – 15 p (1×3), Alin Iuga – 11 p (3×3), Lucian Țibîrnă – 11 p, Henrique Simionca – 9 p (1×3), Ciprian Albu – 7 p (1×3), Armand Gavaller – 2 p, Cris­tian Alexandru, Cristian Porumb, Mihali Kracz, Rareș Ardelean. Antrenor: Emil Kosztelnik.

Rezultatele etapei 9, Grupa C valorică: CS Rapid București – CS Agronomia București 82-64; ACS Târgu Jiu – CSM Phoenix CSU Galați 77-82; CN Aurel Vlaicu București – CSM Sighetu Marmației 56-83; CSM VSKC Miercurea Ciuc – CSM 2007 Focșani 77-62; CS Universitatea Cluj-Napoca – CSM Târgu Mureș 61-122.