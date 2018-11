Campioana vine în ultima etapă

• AS Independența Baia Mare – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca •

Ultima etapă a turului aduce pentru AS Independența Baia Mare cel mai dificil adversar al primului eșalon, campioana în exercițiu Universitatea Olimpia Cluj-Napoca. Duelul cu cea mai valoroasă grupare din fotbalul feminin românesc se va disputa duminică, 25 noiembrie, de la ora 11.00, pe terenul din Recea, și va fi arbitrat de sătmărenii Florin Ovidiu Mazilu, Tamas și Zsolt Kopriva.

Olimpia Cluj este favorită certă în ultimul meci din 2018, campioana încasînd doar un gol în cele 7 etape, iar punctajul este maxim. „Domnițele rîiului” vor încerca, pe cît posibil, să piardă cît mai onorabil, șansele unui rezultat pozitiv fiind infime. AS Independența a avut un parcurs lăudabil în turul acestei stagiuni și chiar dacă a pierdut patru din șapte meciuri golaverajul este unul pe plus pentru fetele antrenate de Liviu Ivasuc. De asemenea, băimărencele au șapte puncte avans peste locul ce duce în eșalonul secund, dar și meciul direct în favoarea noastră.

Programul etapei 9, ultima a turului (duminică, 25 noiembrie, ora 11.00): AS Independența Baia Mare – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca; Heniu Prundu Bârgăului – Universitatea Alexandria; Vasas Femina Odorhei – Universitatea Galați; CSȘ Târgoviște – Fortuna Becicherecu Mic; AFC Fair-Play București stă.