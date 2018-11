Joi, 22 noiembrie a.c., Biblioteca Județeană ,,Petre Dulfu” din Baia Mare a găzduit o manifestare sub egida ,,Centenarul într-un semn de carte”, organizată în cadrul Proiectului județean cu participare internațională inițiat de Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu” din Șomcuta Mare (director prof. Corina Sanda Muntean) și realizat împreună cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), Despărțământul Șomcuta Mare și Casa Corpului Didactic Maramureș.

Evenimentul face parte din seria manifestărilor dedicate Centenarului și s-a bucurat de interes din partea unităților școlare din județul Maramureș. Invitați de onoare ai manifestării au fost prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene ,,Petre Dulfu” Baia Mare, prof. dr. Valentina Todoran, inspector școlar al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, și prof. Gelu Todoruț, director al Casei Corpului Didactic Maramureș.

Proiectul a fost derulat în perioada 1 septembrie – 15 noiembrie 2018, iar la încheiere organizatorii au mijlocit o întâlnire cu reprezentanții partenerilor și colaboratorilor implicați.

,,Proiectul este de anvergură, la realizare au contribuit 28 de școli din județul Maramureș, 88 de cadre didactice și bibliotecari școlari, respectiv 810 elevi împărțiți în 59 de grupe. Aceștia au participat la proiectul internațional Bookmark Exchange 2018, inițiat de Asociația Internațională a Bibliotecarilor Școlari, și au făcut schimb de semne de carte cu școli din Croația, Portugalia, Slovenia, Lituania, Ungaria, Irlanda și India. Semnele de carte realizate de către elevii participanți la acest proiect au avut ca tematică Centenarul României. De asemenea, a fost creat un ebook «România în 100 de imagini», care va fi trimis școlilor partenere din străinătate, prin poșta electronică”, a punctat Onorica Tîrziu, bibliotecar în cadrul Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu”, cea care a inițiat proiectul.

Participanții la festivitatea de închidere a proiectului au văzut expoziția de fotografie realizată în holul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, reprezentând semne de carte și imagini surprinzând activitățile derulate. De asemenea, au urmărit un film de prezentare a proiectului. Invitatul manifestării a fost clujeanul Victor Miron, cunoscut pentru proiectele sale de promovare a lecturii, cum ar fi campania de încurajare a cititului „Cu cărțile pe față”, desfășurată în mediul on-line. Acesta a reușit să-și atragă simpatia prin metodele inedite de promovare a lecturii.

Momentul artistic oferit publicului de elevii Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu” Șomcuta Mare (coordonați de directorul adjunct prof. Alina Talpoș), în colaborare cu elevi de la Şcolile Gimnaziale ,,Nichita Stănescu” și ,,Avram Iancu” din Baia Mare (coordonați de prof. Alina Andreicuț) a încântat auditoriul. Poeziile și cântecele dedicate Centenarului, sub egida ,,Din suflet pentru România”, au fost răsplătite cu aplauze. Manifestarea s-a încheiat cu decernarea diplomelor pentru toți care au contribuit la realizarea proiectului.

,,Este lăudabil că împreună am reușit, astăzi, să scriem o poveste despre prietenie, interculturalitate și patriotism, toate eforturile noastre fiind dedicate omagierii a 100 de ani de la Centenarul Marii Uniri. Am avut parte de momente înălțătoare, pe care le vom păstra în suflet și de care ne vom aminti cu plăcere”, a punctat prof. Alina Talpoș, președinta ASTREI Șomcutene. (G.M.)