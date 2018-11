Preţuri în piaţa ţărănească

Joia trecută, la piaţa agroalimentară din oraşul Tîrgu Lăpuş au venit mulţi cultivatori de legume, fructe şi flori. Au mare trecere puieţii de pomi fructiferi, în doar 3 ore, au fost vînduţi 200 de bucăţi, cu 10 lei firul.

În sectorul de legume şi zarzavaturi, au fost următoarele preţuri: cartofi – 2 lei/kg, gogonele 2,5 lei/kg, gogoşari 4-5 lei/kg, castraveţi proaspeţi 3 lei/kg, varză 1,8-2 lei/kg, fasole uscată 10 lei/litru, vinete 2,5-3 lei/kg, ardei gras 5 lei/kg, ardei Kapia 3 lei/kg, roşii 4,5-5 lei/kg, ceapă uscată şi roşie 3 lei/kg, usturoi 15 lei/kg, morcovi 3 lei/kg, dovlecei 3 lei/kg, ardei iute 7 lei kg/kg, pătrunjel rădăcină 10 lei/kg, hrean 15 lei(kg.

Mere 4 lei/kg, prune 5 lei/kg, pere 5 lei/kg, struguri 8 lei/kg.

La raionul legme-fructe, Gheorghe Vinţ, din satul Ciocotiş, comuna Cerneşti, considerat cel mai bun legumicultor şi floricultor din zonă, ne-a spus printre altele: “De mic copil am îndrăgit această îndeletnicire, pe care am învăţat-o de la bunicii şi părinţii mei. Şi aşa, împreună cu soţia mea Irina, cu fiica Crina, acum studentă, şi cu fiul nostru, Florin, deţinem lîngă casă un teren agricol cu o suprafaţă de 58 de ari, pe care-l fertilizăm mereu, mai ales cu gunoi de grajd. Acolo, am amenajat, pe 18 ari, 7 solarii cu dimensiunile de 40×9 m, iar 3 solarii au dimensiunea 20×9 m. Într-un spaţiu întunecat, am amenajat o ciupercărie, de unde recoltăm ciuperci de bună calitate. În solarii, cultivăm an de an legume: castraveţi, roşii, ceapă, usturoi, vinete, spanac, pătrunjel, mărar, ardei, varză, gogoşari, şi flori: zambile, lalele, muşcate, pe care le valorificăm în pieţe, dar vindem şi de acasă”.

Produsele pe care le vinde familia Vinţ sînt naturale, chiar ecologice. Cartofii nu sînt stropiţi pentru Colorado, Gheorghe Vinţ a găsit o soluţie ingenioasă de combatere.