În Coruia a fost inaugurat Centrul de îngrijire bătrâni

Un dublu eveniment a avut loc în 27 noiembrie 2018, în satul Coruia din comuna Săcălăşeni. În săptămâna Centenarului Marii Uniri, edilul Emilian Pop a dorit să realizeze recepţia lucrărilor la un proiect extrem de important demarat pe fonduri europene încă din cursul anului 2013, respectiv ”Centrul de îngrijire bătrâni”.

Proiectul în valoare de 3,5 milioane de euro a fost realizat pe AFIR, pe măsura 3.2.2 şi a cuprins patru componente. Astfel au fost modernizaţi 11,5 km de drumuri, investiţia fiind de aproximativ 1 milion de euro, trei kilometri de canalizare, în sumă de aproximativ 800.000 de euro, dotări aşezăminte culturale, finanţate cu aproximativ 200.000 de euro, în timp ce pentru Centrul de bătrâni, ultima componentă care trebuia realizată s-au alocat 1,5 milioane de euro.

“Acest Centru de îngrijire bătrâni va avea 47 de locuri disponibile, iar eu sper că în primăvara anului viitor vom reuşi să îl dăm în folosinţă. Suntem acum la partea de avizare, obţinerea autorizaţiei de funcţionare şi amenajarea interiorului cu mobilierul necesar”, a spus primarul comunei Săcălăşeni, Emilian Pop.

Alesul local mai spune că nu e singura investiţie realizată în localitate. “În 6 noiembrie, am semnat contractul de lucrări cu constructorul pentru realizarea unui cămin cultural în Săcălăşeni, o finanţare de 1 milion de euro obţinută de la Compania Naţională de Investiţii (CNI), care sperăm să înceapă în primăvară. Cu mândrie pot să spun că primul investitor din zona Europa a încheiat plantarea nucilor în 12 noiembrie, pe o suprafaţă de 6,5 hectare. În 26 noiembrie, am semnat contractul de concesiune pentru un alt investitor, care aduce în zonă peste 1 milion de euro şi aici mă refer la oameni care au muncit în afara graniţelor ţării şi au revenit în ţară, dornici să facă afaceri în patria natală”, a precizat Emilian Pop.

Alte lucrări au fost derulate cu finanţare pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală. “Tot în anul 2018, am semnat câteva contracte importante pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a doua. Şi aici mă refer la modernizarea a 4 kilometri de drum sătesc, valoarea proiectului fiind de 1,5 milioane de euro, lucrare din care am realizat până în prezent un procent 75%. Pe un alt proiect de modernizare a drumurilor săteşti am obţinut alţi 900.000 de lei, contractul urmând să demareze în primăvara anului 2019. S-au început lucrările şi la dispensarul uman, proiect finanţat cu 1,4 milioane de lei, din care au fost executate 30% din lucrări. 2,5 milioane de lei au fost alocaţi pentru modernizarea celor trei şcoli din comună, în timp ce pe GAL am obţinut o finanţare de 42.000 de euro pentru realizarea de locuri de joacă pentru copii la fiecare unitate de învăţământ din comună”, a declarat Emilian Pop, primarul din Săcălăşeni.