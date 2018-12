Imaginea prezintă Casa memorială Dipşe din Şurdeşti (comuna Şişeşti, Maramureş), unde este expus un banner cu chipul unui membru al familiei: „Aici s-a născut şi a trăit Ioan Dipşe, delegat la Alba-Iulia, la Marea Unire de la 1 decembrie 1918”.

Ioan Dipşe a fost birău (primar) şi jude al satului Şurdeşti, a ajutat sătenii, a susţinut şi dezvoltat şcoala şi casa parohială, a garantat împrumuturile sătenilor cu propriile pământuri. A adus cu spatele şi mai apoi cu căruţa, polochim (un sol gras, bo­gat) dintr-un sat vecin, ca îngrăşământ pentru pământ şi recolte mai bune. Împreună cu soţia sa, Ioana Dipşe, a avut opt prunci: unul – căzut pe front (Viorel), altul –întemniţat pentru credinţa lui (Gheor­ghe), altul – pictor (Constantin Dipşe); şi ceilalţi copii rămaşi în sat au avut trăsături şi însuşiri demne de laudă.

Ioan Dipşe – zis Onuţu Dipşii – ţinând piciorul pe un scăunel, citea Psaltirea în fiecare zi, înainte de apusul soarelui şi se ruga pentru toţi. După cum povestea fiului său, pictorul Constantin Dipşe, sentimentul puternic de generozitate pentru comunitate, familie, sat, Maramureş, Ardeal şi ţară l-a stăpânit întreaga viaţă şi l-a animat pe Ioan Dipşe, ca purtător de steag la adunarea de la Alba Iulia.

Pentru a cinsti memoria acestui unic reprezentant al satului la un eveniment de anvergură naţională, noi, Maria şi Ionuţ Dipşe, am lansat o chemare la „Întâlnire pentru Unire”. Elevi şi profesori de la Şcoala Gimnazială „Constantin Dipşe” din Şurdeşti, oficiali ai comunei, personalul primăriei, nepoţi, strănepoţi, cunoştinţe şi vecini au fost aşteptaţi sâmbătă, 17 noiembrie a. c. la ora 16:30 la Casa Memorială Dipşe din Şurdeşti. La lăsatul serii, am proiectat sub formă de lumină – peste Casa Memorială – tricolorul naţional.

Chemării noastre i-au răspuns prompt trei oameni de seamă ai locului: un dascăl talentat – Nicoleta Petran, primarul din mandatul precedent – domnul Gheorghe Bud şi meşterul constructor al satului – badea Onisim Nechita.

Învăţătoarea, într-o comunicare interactivă cu elevii prezenţi, le-a clarificat acestora câteva concepte cheie legate de Unire.

Primarul, de al cărui nume se leagă realizarea plăcii memoriale a memorandiştilor comunei, a subliniat (pornind de la documente) rolul familiei Dipşe în istoria locului şi a dat speranţa că echipa din care face parte ne va oferi curând o monografie valoroasă.

Meşterul Onisim, care a scos din ruină casa făcută de memorandistul Costan Dipşe (la 1870), a vorbit prin rezultatul muncii sale.

A fost o reuniune convivială în care, prin contribuţia fiecăruia, s-a creionat portretul lui Ioan Dipşe, fiu al memorandistului Costan Dipşe.

Dacă au participat mulţi sau puţini la această întâlnire este un fapt secundar, căci chipul străbunului Ioan Dipşe şi steagul tricolor au rămas să vegheze „drumul şcolii” – care se unduieşte alături de casă –, acela pe care zilnic trec elevi ce îşi vor întipări în memorie un moment istoric al neamului românesc: Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Poate că aşa a fost dintotdeauna, ca, din mulţime să se ridice câţiva la un mod de înţelegere profundă a clipei istorice, cu trăire adâncă şi asumare a responsabilităţii pentru fapte şi decizii importante pentru comunitate, pentru naţiunea română.

Ce trăire pătrunzătoare îl stăpânea pe Ioan Dipşe în drumul spre Alba Iulia!

Cât de preţios simţea el tricolorul pe care urma să-l desfăşoare la întâlnirea cu delegaţiile celorlalte provincii româneşti!

Chemarea noastră la „Întâlnirea pentru Unire” de la Casa Memorială Dipşe nu s-a consumat în amintita după-amiază de 17 noiembrie, ci propune coagularea de gânduri, idei şi forţe pentru întărirea şi creşterea notorietăţii Şurdeştiului şi a întregii zone.

Prof. univ. dr. Maria Dipşe