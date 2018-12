Serviciul Județean Maramureș al Arhivelor Naționale a lansat recent albumul “Contemporani cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Contribuția maramureșenilor la săvâr­șirea și desăvârșirea Unirii”, lucrare coordonată de dr. Klara Guseth (foto). Albumul, realizat în colaborare cu Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, în cadrul programului cultural „Maramureșul la Centenar”, reunește date despre viața și activitatea unor „oameni vrednici și dornici de a pune o piatră la temelia făuririi statului național unitar român”, personalități complexe din toate domeniile de activitate, cu studii alese și preocupări dintre cele mai diverse: preoți, juriști, medici, dascăli, funcționari etc.

La Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” din Baia Mare a avut loc recent un dublu eveniment cultural: expoziția documentară itinerantă dedicată aniversării Centenarului Marii Uniri și lansarea albumului „Contemporani cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Contribuția maramureșenilor la săvârșirea și de­săvârșirea Unirii”. Din echipa care s-a ocupat de organizarea expoziției și editarea albumului au făcut parte: Ana-Maria Buciuman, dr. Klara Guseth, Diana Mureșan, drd. Amalia Racolța, Ioan Vasile Rogozsan, dr. Robert Tökölyi și dr. Marius Uglea.

“În luna aprilie a acestui an, Comitetul Interministerial pentru Centenar a aprobat proiectul depus de Serviciul Județean al Arhivelor Naționale. Proiectul a fost depus prin Inspectoratul Poliției. Transpunerea expoziției în cuprinsul unui album am considerat că poate să reprezinte modalitatea cea mai potrivită pentru a asigura veșnicia acestei expoziții. Arhivele Naționale Maramureș e o instituție în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Se pare că e singurul proiect depus și aprobat care aparține unei structuri a Arhivelor Naționale. Albumul nu a fost cuprins în proiectul depus la Minister, astfel că sprijinul Bibliotecii Județene a fost unul fundamental pentru publicarea albumului”, a declarat directorul Serviciului Județean Maramureș al Arhivelor Naționale, Klara Guseth.

În album se regăsesc 92 de personalități care au avut un rol important în ce privește Marea Unire. “Am considerat că Marea Unire din Alba Iulia, odată realizată, trebuia și consolidată și desăvârșită. Astfel, ne-am gândit ca în album să-i numim doar pe unii din Generația Unirii, dar să cuprindem și alți exponenți ai administrației mai puțin cunoscuți, dar nu mai puțin importanți în consolidarea statului român. Am selectat doar o parte din acești oameni care au pus o piatră la făurirea statului național. În album se regăsesc 92 de personalități. Sunt personalități complexe din toate domeniile, cu preocupări diverse: un număr mare de preoți, juriști, medici, funcționari”, a spus șefa Arhivelor Județene. De asemenea, pot fi văzute numeroase documente, unele dintre ele care abia acum văd lumina tiparului. În plus, “un număr mare din fotografii reprezintă înregistrări ale nașterii, căsătoriilor sau deceselor personalităților respective. Le-am considerat deosebit de relevante având în vedere că în istoriografie s-au strecurat unele gre­șeli care s-au perpetuat în timp”, a mai spus Klara Guseth.