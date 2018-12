Maramureșul la putere

• ACS Fotbal Comuna Recea – Sticla Arieșul Turda 2-1 (1-1) •

ACS Fotbal Comuna Recea a terminat prima parte a stagiunii cu victorie, 2-1 cu Sticla Arieșul Turda, și, implicit, în fotoliul de lider al seriei a V-a din liga a III-a, la cinci lungimi distanță față de locul secund. Duelul ultimei etape a turului nu a adus pentru formația antrenată de Romulus Buia și Ovidiu Mic un adversar facil, turdenii fiind neînvinși în ultimele șapte etape. Însă maramureșenii și-au păstrat statutul de echipă neînvinsă pe propriul teren și a deschis scorul prin golgheterul Viorel Chinde în minutul 16. Oaspeții au dat replica în minutul 34, prin Valentin Lemnaru, care a adus egalarea cu o reluare din 6 m. Sticla a avut șansa, imediat după egalare, să intre în avantaj, dar a irosit o mare oportunitate. Primele 15 minute ale părții secunde au adus liniștea pentru lider din două puncte de vedere. Gazdele au revenit din nou în avantaj în minutul 58, Lorand Lang reluînd din apropiere în urma unei faze fixe, dar și a faptului că din acest minut Comuna Recea a beneficiat și de superioritate numerică, Varodi (introdus la pauză) acumulînd două galbene în nici un sfert de oră. Maramureșenii au știut să ges­tioneze așa cum trebuie restul partidei și au cîștigat trei puncte importante în lupta pentru promovare. • ACS Fotbal Comuna Recea: Bota (căpitan) – Dunca, Urs, Lang, Erdei (69, A. David), Oșan, Micaș, Ciocan, Chinde, R. Rus, Opriș (88, Mărieș). Antrenori: Romulus Buia și Ovidiu Mic.

• AFC Odorheiu Secuiesc – CS Minaur Baia Mare 0-3 (0-2) •

Tot victorie a contabilizat și CS Minaur Baia Mare în ultima partidă din 2018, formația antrenată de Dorin Toma și Vlad Ungureanu adjudecîndu-și cele trei puncte fără drept de apel în deplasarea de la AFC Odorheiu Secuiesc, scor 0-3 (0-2), rezultat în urma căruia nou promovata se situează pe locul secund la jumătatea campionatului. Galben-albaștrii nu au dat nici o șansă adversarului și au deschis scorul în minutul 4, Valer Giurgiu trimițînd un șut de la 11 m. Oaspeții își vor dubla avantajul în minutul 19, Sorin Șerban reluînd în poartă centrarea sosită de la căpitanul Ciprian Duruș. La adăpostul celor două goluri, băimărenii nu au lăsat culoare către poarta apărată de Gabriel Danciu, astfel că cei de la Odorheiu Secuiesc au ajuns rareori în careul nostru de 16 m. Răzvan Lupu va face ca tabela să indice scor de neprezentare în minutul 75, acesta șutînd imparabil de la 14 m, după ce în prealabil Denis Lihet și Sandu Bococi irosind două oportunități imense. Sorin Șerban are posibilitatea să-și treacă în cont dubla în minutul 88, pentru ca finalul de partidă să aducă și ocazia lui Ciprian Duruș, șut salvat de sub bară de portarul gazdelor. Mai remarcăm la acest meci titularizarea a patru jucători sub 19 ani, respectiv unul de 18 ani, CS Minaur neputînd conta la acest meci pe axul central, Alex Gudea, David Simion, Tudor Balmoș și Marius Feraru, toți cu probleme medicale. De asemenea, nu putem omite nici pofta de joc a tînărului Bogdan Jeler (15 ani și jumătate), atacantul intrînd cu tupeu în joc și avînd cîteva realizări notabile. • CS Minaur Baia Mare: Danciu – Duruș, Kis, Roșca, Șerban, Lihet (73, Chiș-Toie), Giurgiu, Lupu, C. Tutuța (84, Borota), Bococi (84, Bandula), Boje (54, B. Jeler). Antrenori: Dorin Toma, Vlad Ungureanu și Marius Marian.

Rezultatele etapei 15, ultima a turului: Unirea Dej – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 2-2; AFC Odorheiu Secuiesc – CS Minaur Baia Mare 0-3; CS Iernut – ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistrița 1-3; CFR Cluj-Napoca II – MSE Târgu Mureș 3-1; ACS Fotbal Comuna Recea – Sticla Arieșul Turda 2-1; Gaz Metan Mediaș II – Sănătatea Cluj-Napoca 1-3; AFC Hărman – Avântul Reghin 1-1; Unirea Tășnad – Olimpic Cetate Râșnov 1-1.

Prima etapă a returului (2 martie 2019, ora 15.00): AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – Olimpic Cetate Râșnov; Unirea Tășnad – Avântul Reghin; AFC Hărman – Sănătatea Cluj-Napoca; Gaz Metan Mediaș II – Sticla Arieșul Turda; ACS Fotbal Comuna Recea – MSE Târgu Mureș; CFR Cluj-Napoca II – ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistrița; CS Iernut – CS Minaur Baia Mare; AFC Odorheiu Secuiesc – Unirea Dej.