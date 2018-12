România, sărbătorită la colegiul „Aurel Vlaicu”

Centenarul Marii Uniri este un prilej deosebit pentru elevii și profesorii de la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” din Baia Mare să evoce și să sărbătorească acest moment important al istoriei noastre ca popor, prilej de a rememora contextul istoric în care s-a desăvârșit unirea principatelor, de a „infuza” tinerei generații sentimentul de patriotism, de apartenență la un neam, la o țară.

În acest spirit, s-au desfășurat o suită de manifestări puse sub semnul Centenarului, în cadrul unui amplu proiect intitulat „România – 100 de ani”, derulat cu începere încă din luna martie a acestui an. Temele propuse au fost primite cu interes de către elevi, aceștia fiind angrenați în activități din cele mai diverse. Istoricul Unirii a fost evocat într-un mod amplu si interactiv, iar implicarea bisericii în realizarea acesteia a fost dezbătută la activitatea intitulată „Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire”. „Personalități de marcă ale țării au fost reamintite în varii domenii: matematicieni, scriitori, biologi, inventatori, istorici sau geografi, sportivi sau oameni de cultură – la nivelul fiecărei catedre. Abilitățile practice au fost puse în valoare prin confecționarea unor pliante/semne de carte și a unor cocarde tricolore, cocarde ce au fost purtate cu mândrie de către elevi și profesori în zilele ce au urmat. Un moment solemn a fost cel în care, sub acordul unor înălțătoare cântece patriotice, s-a plantat în curtea liceului „Stejarul Marii Uniri”, știut fiind faptul că stejarul este arborele simbol al României, sugerând forța, vitalitatea și dăinuirea neamului românesc. 100 de baloane tricolore s-au înălțat apoi spre cer și, odată cu ele, speranțele pentru viitorul bun al generațiilor următoare”, a punctat prof. Sanda Petruțiu. „De ce iubim România?” a fost întrebarea la care elevii au expus nenumărate motive pentru care țara noastră merită îndrăgită. La sfârșitul activității, a fost concepută „Scrisoarea către generația Unirii”, în care au fost expuse gândurile elevilor către cei care au înfăptuit Unirea. „România culinară” a fost una dintre activitățile cele mai „gustate” de către elevi, atelierul delicios propunând spre degustare preparate culinare tradiționale concepute după rețetarele bunicilor. „Terenul de sport a fost „scena” unui altfel de spectacol: elevii claselor sportive de la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, unii echipați în roșu, alții în galben sau albastru, au „scris” pe gazon cu trupurile lor cuvântul ROMÂNIA, prinzându-se apoi într-o horă tricoloră. Iar cele „100 de minute de sport” au fost consumate în sală, prin diverse întreceri sportive. La „Vatra fericirii – Omagiu Centenar” au fost evocate diverse obiceiuri și tradiții specifice țării noastre. Arta muzicală nu a fost neglijată, fetele din corul liceului purtând frumoase ii naționale, au susținut o suită de cântece patriotice în cadrul activității intitulate „La mulți ani, România!”, la finalul acesteia cântând cu emoție, împreună, elevi și profesori, Imnul național al României”, a subliniat prof. Amalia Pop. Entuziasmul și implicarea tuturor, elevi și cadre didactice, în activitățile dedicate Centenarului Marii Uniri dovedesc încă o dată rolul educativ al acestor manifestări – adevărate lecții de patriotism.