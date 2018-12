De 1 Decembrie la Tg. Lăpuş

La amiază, clopotele bisericilor au bătut pentru sărbătoarea naţională a României şi lăpuşenii au participat cu sutele la eveniment.

Manifestările au început pe platoul de marmură din faţa noului Monument al Eroilor, unde au fost arborate drapelele României şi Uniunii Europene, s-a intonat Imnul Naţional al României şi al Uniunii Europene. Au ur­mat două Te Deumuri oficiate de preoţi ortodocşi şi greco-catolici. O lecţie de religie şi istorie au susţinut arhimandritul dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii “Sfînta Ana” de la Rohia, şi lt. col. (r) Mitru Leşe, primarul oraşului Tg. Lăpuş. În cuvîntul său emoţionant, me­dicul veterinar din comuna Lăpuş, Gheorghe Şiman, a propus şi i-a îndrumat pe credincioşii greco-catolici şi ortodocşi la o colaborare strînsă şi sinceră. Apoi s-au depus coroane la Monumentul Eroilor.

La Casa de cultură “Vasile Grigore Latiş”, director Viorica Costenar, a avut loc un spectacol folcloric, în faţa a 300 de spectatori. Pe scenă au urcat: ansamblurile folclorice de la Palatul Copiilor din Baia Mare şi de la Clubul Copiilor Tg. Lăpuş, coordonatori Marcel Both şi Adela Şanta Both; Maria şi Nuţu Leordean, Pătru Bîrlea, Marcel Both, Onişor Pop, Ansamblul de dansuri „Florile Chioarului”, iar la final s-a jucat Hora Unirii pe platoul din faţa Casei de cultură.