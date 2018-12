Unirea la Școala “Vasile Alecsandri”

Elevii Școlii Gimnaziale “Vasile Alecsandri” din Baia Mare au derulat proiectul educațional “Istorie și identitate la 100 de ani de la Marea Unire”, în parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș. Elevii claselor a V-a B și a VI-a B (prof. Monica Griga Monica și Manuela Stănescu) au prezentat actul de la 1 Decembrie 1918 și personalitățile maramureșene care au luat parte la acest eveniment. A urmat o scenetă cu titlul “Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut Unirea cea Mare”, având în fundal expoziția realizată prin proiect. Elevii claselor a VII-a A și a VIII-a C, coordonați de prof. Corina Cordea, au adus istoria în prezent prin intermediul a două scenete cu tema contemporană, referindu-se la modul în care românii sărbătoresc Marea Unire. Activitatea a fost urmată de o masă bogată, cu bucate tradiționale românești, aduse și degustate de elevi.