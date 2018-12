S-a deschis cel mai mare hipermarket Carrefour

De Moş Nicolae, joi, 6 decembrie, ora 9, s-a deschis cel de-al doilea mall din municipiu: „Baia Mare Value Centre”, situat pe B-dul Bucureşti nr. 51-53 (vizavi de Dedeman), şi s-a inaugurat cel mai mare hipermarket Carrefour din municipiul reşedinţă de judeţ, al 35-lea magazin de acest gen din România.

Investitorii de la Prime Kapital spun că noul proiect aduce un mix variat de branduri naţionale şi internaţionale, de la fa­shion şi articole sportive, până la farmacie, curăţătorie, pet store, telefonie mobilă sau electronice şi electrocasnice şi branduri cunoscute precum Altex, CCC, Deichman, DM Drogeriemarkt, Hervis Sport, Jysk, New Yorker, Noriel, Pepco, Sportissimo, Takko, TXM.

În preziua deschiderii oficiale, hipermarketul Carrefour a organizat o întâlnire cu mass-media locală, la care au participat Lucian Ioan Stanciu – directorul Carrefour Baia Mare, Cătălin Cherecheş – primarul municipiului Baia Mare, reprezentanţi ai Carrefour şi ai investitorului. Cu această ocazie am aflat cîteva caracteristici ale hipermarketului Carrefour. Iată-le succint prezentate: • 55.000 de produse, din care 3.000 de produse marcă proprie • suprafaţa de vânzare – 7.515 mp • 250 de angajaţi • aproximativ 1.000 locuri de parcare • 23 case de marcat, din care 6 case rapide „self service” • wi-fi gratuit • program de funcţionare: luni – duminică 8-22 • program special de sărbători 8-23.

Conceptul magazinului are la bază două elemente cheie. În primul rând, este vorba de universul gastronomic: produse proaspete de la producători locali, sute de produse bio, dar şi surprize exotice. Deliciile culinare sunt completate de o gamă rafinată de peşte proaspăt şi fructe de mare. În al doilea rând, aici veţi putea găsi peste 3.000 de produse marcă proprie, dar şi produse realizate în parteneriat cu fermierii români.

Şi pentru că este luna cadourilor, Carrefour are peste 2.000 tipuri de jucării, gadgeturi, LED TV, produse pentru îngrijirea casei, aparatură fitness, produse cosmetice, electronice, electrocasnice, accessorii auto etc. Dacă v-am stîrnit interesul, nu vă rămâne decît să vizitaţi noul mall din Baia Mare. Cei care nu dispun de mijloace de transport proprii pot ajunge cu autobuzul nr. 4 sau troleibuzul nr. 54.