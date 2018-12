Ţigări descoperite la frontiera verde şi în punctele de trecere a frontierei

Poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat peste 18.800 pachete cu ţigări, la frontiera verde şi ascunse în mai multe spaţii special amenajate ale unui autoturism, şi aproximativ 8 kg de tutun fără documente legale.

• În Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat, pe sensul de ieşire din ţară, Andreia F., în vârstă de 30 de ani, cu dublă cetăţenie româno-maghiară, conducând un autoturism marca Skoda, înmatriculat în Ungaria.

Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră au efectuat un control amănunţit asupra autoturismului, persoanei şi bagajelor. Astfel, a fost descoperită ascunsă şi nedeclarată, în spaţii special amenajate sub bara de protecţie spate şi sub bancheta autoturismului, cantitatea de 2.810 pachete cu ţigări, diferite mărci.

Ţigările, în valoare de 33.000 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar autoturismul în valoare de 15.000 lei a fost indisponibilizat deoarece avea spaţii special amenajate pentru transportul ţigărilor.

De asemenea, conducătorul auto este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de ţigarete.

• În Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, judeţul Satu Mare, s-a prezentat, pentru a intra în ţară Ioan C., în vârstă de 49 de ani, din judeţul Satu Mare, la volanul unui autoturism, înmatriculat în România.

La control, poliţiştii de frontieră au descoperit mai multe pungi cu tutun, pentru care bărbatul nu a putut prezenta nici un document de provenienţă. În urma inventarierii tutunului, a rezultat cantitatea de 7.930 grame tutun pentru fumat, în valoare de 793 lei, care a confiscat.

Totodată, în cauză a fost întocmită lucrare penală pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, peste 1 kg de tu­tun de fumat.

• Poliţiştii de frontieră din Suceava au observat, pe raza localităţii de frontieră Straja, mai multe persoane care transportau de la frontiera de stat către interiorul ţării, colete voluminoase. Imediat s-a acţionat pentru reţinerea celor în cauză efectuându-se somaţiile legale prin voce şi, deoarece aceştia nu s-au supus, au fost trase trei focuri de avertisment în plan vertical. În acel moment, bărbaţii au abandonat coletele şi s-au dispersat în direcţii diferite.

La faţa locului au fost descoperite 20 de colete, care conţineau cantitatea de 16.000 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de 187.200 lei.

Ţigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar în continuare se fac verificări în vederea identificării persoanelor implicate şi a documentării întregii activităţi infracţionale.