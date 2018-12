Adunarea producătorilor agricoli din Maramureș

Peste 50 de asociații ale producătorilor agricoli din zona rurală fac parte din Federația județeană APA Transilvania, condusă de președintele dr. Claudiu Frânc. Săptămâna trecută, reprezentanții acestor asociații s-au întrunit în Adunare generală pentru a face bilanțul anului 2018. Fermierii au fost informați în legătură cu noutățile legislative, dar și despre ceea ce urmează să se întâmple în viitorul apropiat în sectorul agricol. Accentul discuțiilor a fost pus pe piața de desfacere, ceea ce îi preocupă mai ales pe micii fermieri. La discuții au participat și ing. Virgil Țînțaș, șeful Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Maramureș, și dr. ec. Ioan Florin Urs, directorul executiv al Agen­ției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Maramureș.

Claudiu Frânc, președintele APA Transilvania, a precizat: „Așa cum ne este tradiția, în fiecare an din ultimii 19, de Sfântul Nicolae, avem Adunarea generală aici la sediul Federației. Ne întâlnim cu colegii din județ, cu asociațiile membre și încercăm să facem prezentarea activității pe care am avut-o în 2018 și, bineîn­țeles, să ne stabilim gândurile pentru 2019. În același timp, le prezentăm membrilor noștri toate noutățile legislative, intențiile pe diferite segmente ale pieței, ce gândim să facem concret pentru a le putea armoniza cu interesele legitime și normale ale fermierilor. Tocmai de aceea am discutat despre colectarea și procesarea produselor agro-alimentare. Noi ne-am formulat un punct de vedere, pe care îl vom susține în perioada imediat următoare la Ministerul Agriculturii, inițiatorul acestui necesar act normativ ce ar ușura foarte mult și ar rezolva de fapt cea mai mare problemă a fermierilor români: desfacerea producției agricole. Exploatațiile foarte mari nu duc lipsă de desfacere, dar cei mai mulți fermieri din România au această mare problemă de a-și valorifica producția agricolă din exploatația pe care o dețin”.

Bani europeni mai puțini după 2021

Dacă în prezent subven­țiile vin și îi ajută mult pe fermierii noștri, se pare că după 2020 fondurile alocate României pe agricultură se vor diminua consistent: „La ora actuală, nu sunt probleme și banii vin, iar în ultimii ani au intrat în buzunarele fermierilor și la timp sume importante pentru ei. În aceste condiții, până în anul 2020, avem o predictibilitate clară despre ce se va întâmpla. Problema este însă ce va fi începând cu 2021 și nu atât cu plățile directe, care cresc pentru România destul de consistent, ci cu resursele financiare pentru măsurile de investiții, unde din șase miliarde, prin aplicarea procentelor pe capitolul Mediu și Climă, care vor crește, rămân puțin peste trei miliarde de euro pe măsuri de investiții, față de 5,6 miliarde pe care îi avem în prezent și pe care i-am consumat. Deci suntem în 2018 și toate sumele sunt deja contractate! Setea de bani este mare, s-a văzut la ultima lansare, unde în șapte zile s-au depus proiecte în valoare de 200% din sumele care erau la dispoziție pe măsurile respective. În concluzie, fermierii români au învățat să utilizeze aceste sume, având în vedere rezervele pe care le vom avea după 2020, dacă nu se întâmplă alte minuni, vor putea să îngreuneze dezvoltarea și tehnologizarea agriculturii românești”, a completat Claudiu Frânc.