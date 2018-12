Cahul și Baia Mare, două capitale ale tineretului prietene

O delegație din Cahul, Capitala Tineretului din Republica Moldova, a fost prezentă, recent, în municipiul Baia Mare, cu ocazia Galei Tineretului din România. Vizita a făcut parte din Școala de vară NORDTech „Uniți prin fapte”, un proiect finanțat de către Consiliul Județean Maramureș și inclus în calendarul acțiunilor realizate cu ocazia serbării a 100 de ani de la Marea Unire. În acest fel, cele două capitale ale tineretului – din România (Baia Mare) și Republica Moldova (Cahul) – au creionat atât o colaborare strânsă, cât și o prietenie deosebită pentru a dezvolta programe și proiecte destinate tinerilor de pe cele două maluri ale Prutului.

• o serie de proiecte inedite

Programul “Cahul – Capitala Tineretului din Republica Moldova” a început în luna februarie a acestui an, fiind coordonat de Asociația Obștească “Perspectiva”. Șase orașe din Republica Moldova au candidat pentru această titulatură, dar Cahul, cel mai important oraș din sud-vestul Republicii Moldova, a redobândit acest rang, după ce, în 2012, a fost, pentru întâia oară, Capitala Tineretului. “Principalul atu al programului nostru a fost, cred eu, scrierea eficientă a tuturor activităților implementate în acest an și performanța proiectului în sine. Totodată, organizația a avut experien­ță în acest sens, deoarece Cahulul, „capitala” de sud a Republicii Moldova, a mai fost Capitala Tineretului în anul 2012. În plus, am cunoscut importanța colaborării cu autoritățile, ceea ce, cred eu, a fost un plus pentru noi să mai câștigăm”, a explicat Nicolae Mocanu, președintele Asociației Obștești „Perspectiva”. Programul, etichetat drept unul grandios, se va finaliza în curând, la finalul lunii decembrie, iar de la demararea lui atât tinerii, cât și ceilalți locuitori din Cahul au avut oportunitatea de a experimenta o serie de proiecte inedite. „În cadrul programului „Cahul – Capitala Tineretului din Republica Moldova”, am demarat atât proiecte de interacțiune cu tinerii la nivel local, național și internațional, instruiri, focus grupuri, workshopuri. Un eveniment deosebit a fost „Cahul maraton 10 kilometri”, o activitate care nu a mai fost desfășurată niciodată în orașul nostru. A fost ceva spectaculos pentru cahuleni mai ales că s-a derulat la nivel internațional, fiind prezenți și tineri din Ucraina, precum și din alte orașe ale Republicii Moldova”, a punctat Nicolae Mocanu, președintele Asociației Obștești „Perspectiva” și, totodată, coordonator al programului “Cahul – Capitala Tineretului din Republica Moldova”.

• forum regional al tinerilor antreprenori

Un alt eveniment deosebit cuprins de tinerii voluntari în agenda programului a fost sărbătorirea Zilei Internaționale a Tineretului, în data de 12 august. “Cu această ocazie, am interacționat cu tineri din diverse orașe ale țării dorind să dezvoltăm varii abilități ale lor. Așadar, pe lângă partea festivă a evenimentului, reprezentat de concertul în sine, în parcul din Cahul, au fost create mai multe zone: zona de sport, zona de face painting, zona food, zona pentru primul ajutor, iar astfel tinerii, pe parcursul acestei zile, s-au încadrat la diverse activități. A urmat o discotecă în aer liber și, foarte impresionant pentru locuitori, programul zilei a cuprins și filme în aer liber. Și, pentru că, la noi, în fiecare duminică, se organizează hore, în Piața Horelor din Cahul a avut loc hora de duminică. De asemenea, am avut și un program cu piese de teatru, iar muzeul a fost deschis până târziu pentru ca tinerii veniți în Cahul să vadă tot ce este frumos și plăcut în oraș”, a adăugat Nicolae Mocanu, președintele Asociației Obștești „Perspectiva”. Programul “Cahul – Capitala Tineretului din Republica Moldova” a continuat cu un alt eveniment major, derulat de data aceasta în luna noiembrie – Forumul regional al tinerilor antreprenori din regiunea de sud a Republicii Moldova. Cu acest prilej, au fost prezenți circa 200 de invitați din opt orașe din regiunea de sud. Mai mult, au fost încheiate parteneriate cu autoritățile publice locale. „Am invitat experți și persoane care au experiență în acest domeniu pentru a-i stimula pe tineri și a-i face să creeze afaceri pe viitor. În acest context, am creat și o platformă în cadrul căreia tineri, deja antreprenori, și-au expus ideile și au discutat despre dificultățile întâmpinate în mediul antreprenorial, ce urmează din partea autorităților pentru ca ei să își poată desfășura activitatea mai ușor. Mai mult, a fost deschis chiar și un incubator de afaceri unde persoanele au, timp de trei ani, cheltuieli mai reduse pentru a se pune pe picioare și a-și dezvolta afacerea astfel încât să urmeze un alt nivel”, a subliniat Nicolae Mocanu, coordonator al programului “Cahul – Capitala Tineretului din Republica Moldova”. Tot în luna noiembrie, voluntarii Capitalei Tineretului din Republica Moldova s-au mobilizat exemplar pentru a participa la o acțiune de plantare de arbori. Ideea acestui proiect vizează crearea unui nou parc în Cahul, iar pentru început tinerii au plantat 1.000 de puieți.

• „Republica Moldova poate conta pe tinerii din Cahul”

Un ultim eveniment major al programului Capitalei Tineretului din Republica Moldova a avut loc la început de decembrie când, în Cahul, a fost organizat Festivalul regional al voluntarilor. Scopul acestuia a fost acela de a premia tinerii voluntari activi din opt orașe ale regiunii de sud a țării. Categoriile de premiere au fost diverse, astfel că au fost premiați: cel mai bun coordonator de tineret, cel mai bun voluntar, cel mai bun proiect, cea mai bună organizație ori cel mai bun grup de inițiativă. După cum aminteam, programul se va încheia la finalul acestei luni, fiind planificat în acest sens un eveniment festiv. Pe parcursul derulării acestui program în Cahul, circa 50 de tineri din acest oraș s-au implicat energic pentru a gândi și implementa ideile de proiect. Activitatea de tineret va rămâne consistentă în „capitala” de sud a Republicii Moldova, aici avându-și activitatea un puternic centru destinat tinerilor. „Mai mult, avem organizații puternice care demonstrează că orașul nostru este o forță, iar Republica Moldova poate conta pe tinerii din Cahul”, a reliefat Nicolae Mocanu, președintele Asociației Obștești „Perspectiva”. În contextul acestui program, tinerii voluntari din Republica Moldova au început, încă din 2017, să colaboreze cu echipa care gestionează Capitala Tineretului din România, adică cu tinerii din Baia Mare. „Atunci, o parte a echipei din Cahul a fost aici, în Baia Mare, pentru a afla detalii despre acest program grandios, Baia Mare – Capitala Tineretului din România. Astfel, s-au născut primele inițiative și am demarat primele colaborări pentru ca acum, cu ocazia Galei Tineretului din România, echipa din Cahul să fie pentru a doua oară în Baia Mare. Pot spune că am văzut lucruri frumoase care ar putea fi implementate și la noi, în țară. Echipa de aici este foarte unită și pusă bine pe picioare. Implementează proiecte mărețe de la care am putea lua exemple pe viitor pentru a le implementa în Cahul”, a mărturisit Nicolae Mocanu, coordonator al programului “Cahul – Capitala Tineretului din Republica Moldova”. Acesta a amintit și faptul că, în această perioadă, tinerii din Republica Moldova discută intens despre unirea țării lor cu România. „Majoritatea tinerilor care își termină studiile de nouă clase nu vor să rămână în țară, vor să-și dezvolte alte abilități, să dobândească alt nivel de dezvoltare profesională, în Europa. România, fiind un partener de încredere și oferind, anual, atâtea locuri bursiere, este o țară în care tinerii din Republica Moldova vin cu drag, rămân, dezvoltă afaceri, familii. De aceea, sunt interesați de ideea ca Republica Moldova să facă parte din România”, a concluzionat Nicolae Mocanu, președintele Asociației Obștești „Perspectiva”.