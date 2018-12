Daruri cu iz tradițional la Târgul de Crăciun

Artiști și meșteri iscusiți din toată țara vin și în acest an la cea de-a 7-a ediție a Târgului Darurilor de Crăciun, organizat la Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” din Baia Mare, în perioada 19-21 decembrie, în intervalul orar 9-19. Cei interesați vor putea achiziționa daruri unice, lucrate manual, cu mult talent și drag de expozanții prezenți la eveniment. Organizatorul târgului, Asociația Nod din Maramureș, vrea să aducă tradițiile mai aproa­pe de oameni.

Standuri de “sărbătoare”

An de an, artiștii selectați să participe la târg au surprins cu ideile noi, cu bunul-gust și calitatea obiectelor expuse. “La târg va exista un stand cu obiecte donate de către artiști pentru salvarea acoperișului Bisericii de patrimoniu Unesco din Călinești Căieni, stand la care va fi pus în vânzare și albumul Măriucăi Verdeș, „Hori din Maramureș”. Va fi și ea prezentă în târg într-una din zile. O să ne colinde și o să dea autografe. Un alt stand va pune în vânzare cartea lui Peter Hurley, „Drumul Crucilor”, iar un altul lucrarea artistului Trevor Dyer din Anglia, realizată în cadrul Maramureș Internațional Ceramic Art Symposium, desfășurat în luna mai în Maramureș. Asociația Nod, în calitate de organizator, valorifică această lucrare în scopul realizării catalogului acestei prime ediții”, a declarat inițiatoarea târgului, Ileana Horoba-Danci, președintele Asociației NOD.

În prima și ultima zi de târg, respectiv pe 19 și 21 decembrie de la 16 la 17 și de la 18 la 19 vor avea loc ateliere gratuite de lectură pentru copii, susținute de Editura Cartemma. Pe 20 decembrie, între 16 și 19, va avea loc o degustare de produse locale, respectiv prăjituri de la Emilia Magurean/Hai să gătim, Brânzeturi de la Damatarar, uleiuri presate la rece de la Ulei Șomcuta.

“Zorele colorate”

Printre expozanții târgului se va regăsi Maria Brete, respectiv Zorele Colorate, meșteșugar din Baia Mare. Ea va veni cu bijuterii și accesorii create manual. „Am început să fac lucru de mână de când eram copilă. Brodez și cos cu mare drag accesorii tematice, semne și motive tradiționale românești. În cusăturile mele puteți găsi semne precum: soare, cercuri, romburi, coloane sau stele. Liniile drepte, cruciulițele, chelinul sau brăduțul sunt câteva dintre tehnicile de cusut ce le puteți regăsi în bijuteriile și accesoriile create de mine”, a spus Maria Brete.

Decoruri de Crăciun

Irinel Ilie, alias Lipo Iri, artist plastic grafician din Baia Mare, vine și ea cu povestea sa de Crăciun. “Crăciunul vine mereu însoțit de povești, și sărbătorile de iarnă ne vorbesc despre «a fi împreună». Ca motive, semne grafice, desene și simboluri am fost fascinată mereu de cusăturile populare moștenite de la bunicii noștri și de liniile clare, reduse la esență. Am încercat să le transpun, prin filtrul propriu, în lucrările realizate de mine. Anul acesta, la «Târgul Darurilor de Crăciun» am pregătit pentru voi: decoruri pentru brad, de pus pe masă sau la fereastră, de oferit în dar celor dragi; broșe și mărgele inspirate din natură; jucării sub formă de personaje haioase sau cotidiene, cu preocupări ca ale noastre, ale tuturor”, afirmă Irinel Ilie.

“FAIN” de Maramureș

Ionuț Horoba va aduce la târg brandul de săpunuri și cosmetice naturale, FAIN. „În inima Maramureșului, am început să potrivim uleiuri și unturi vegetale, sucuri din legume și fructe, infuzii din plante medicinale sau uleiuri esențiale pentru produse de îngrijire și regenerare a pielii. Cea mai mare dorință a noastră a fost să construim un brand cât mai actual, dar prin care să ne putem identifica atât ca locație, cât și ca rădăcini. Așa s-au născut și denumirile produselor, inspirate din limbajul bunicilor noștri: «Săpuneala bocotanului», «Găzdoaia veseloasă», «Găteala haiducului», «Coconul buiac», «Sărbătoarea jupânesei» etc. De asemenea, am ținut neapărat ca toate etichetele să conțină un element dintr-un brâu cusut pe o ie foarte veche, moștenită de la străbunicii noștri. Povestea continuă și în zilele noastre și poartă un nume ce-l simți după folosirea fiecărui produs – FAIN”, a relatat Ionuț Horoba.

#Bijuterii artistice

Artistul plastic, Rebeca Dan, din Sighetu Marmației, aduce la eveniment bijuteriile create după viziunea sa artistică împreună cu prietenul ei. „Povestea noastră a început dintr-o joacă și continuă să existe pentru că pur și simplu ne place și ne regăsim total în ea. Improvizăm din materialele pe care le găsim sau pe care le primim și ne inspirăm din ceea ce ne înconjoară. Am început cu bijuterii din lemn, pictate cu motive tradiționale, și nu aș putea spune că m-am îndepărtat prea mult de această abordare inițială. Mă simt atrasă în continuare de simboluri, dar într-o manieră mai abstractă acum. Prietenul meu se ocupă de partea tehnică, fără de care bijuteriile nu ar fi putut să prindă viață, deoarece pentru mine realizarea a două piese identice ca formă și dimensiune pare imposibilă în timp ce pentru el, care iubește exactitatea, pare a fi o joacă”, a adăugat Rebeca Dan.

Păpuși “cu suflet”

La Târgul darurilor de Crăciun vor putea fi admirate, dar și cumpărate, păpușile Ancuțăi Achim, meșteșugar din Baia Mare, care va expune sub numele de Credentul Ancuței. „Credentul s-a născut din dorința de a-mi colora timpul liber. Am început cu decorațiuni inspirate din natură, realizate din sfoară, iută, bucățele de lemn și fructe uscate. Cu puțin timp în urmă, au prins viață în micul meu atelier, amenajat într-un colțișor de apartament, «păpușile cu suflet» – Păpuși inspirate din copilăria mea”

Cusutul la mare artă

Pentru prima dată, la târg va veni Baglarka Sass/Sassy Handmade, creator din Baia Mare. “În cadrul programului Start Up Nation Romania 2017, am câștigat o licitație prin intermediul căreia mi s-a oferit șansa de a-mi împlini un vis, și anume acela de-a deschide propriul atelier de cusut. În acest sens, micul meu atelier și-a stabilit un obiectiv nemaipomenit: acela de a nu lăsa niște deșeuri produse de marile industrii să ajungă în mediul înconjurător, astfel cu echipa mea mică de creație facem ca acestea să se transforme în lucruri pe care le iubești și care te bucură. Produsele noastre poartă în principal semnele tehnicii de cusut «patchwork»”.

Artă săsească

Adina Postatny/Atelier 333, meșter popular din Sibiu va aduce în prim-plan lada de zestre a sașilor transilvăneni. “Mobila pictată, veche și roasă pe alocuri, plină de flori ca o binecuvântare a vieții, ne-a fermecat și a hotărât mersul către zilele ce vor urma. E și poezie, dar e și muncă. Multă. Dar venim cu drag la Baia Mare printre prieteni și oameni faini, ca întotdeauna. Venim cu lada de zestre, cu banca și cu scaunele pictate ale sașilor transilvăneni. Cu multe altele. Altele decât în anii ce-au trecut. Venim cu un colț de Atelier 333, un colț din raiul hârtibăcean. Și vă așteptăm cu mult drag la o poveste”, a declarat Adina Postatny.

Ceramică de Maramureș

Ileana Horoba Danci, alias Ileana bijoux, artist plastic ceramist, designer de bijuterie din Baia Mare va fi prezentă cu obiectele ei din ceramică. „Fără doar și poate bijuteria a apărut ca o continuare vizibilă a sufletului. Ea vine întotdeauna să completeze, să pună în valoare, să amplifice: o stare, un gând , un zbor. Colindițele, pentru că așa le-am numit sunt podoabe cu totul speciale lucrate în porțelan, de inspirație tradițională. Fiecare dintre cele 12 podoabe din pachet are gravat un desen reprezentând un ritual specific sărbătorilor de iarnă din diferite zone ale țării. De la vestitorul cu clopoțel la dansatorul cu mască, de la buhai la capră sau călușar. Colec­ția e realizată împreună cu artista si prietena mea, Ioana Matei”, a spus Ileana Horoba Danci.