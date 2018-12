Manifestarea culturală „Obiceiuri de toamnă la ucrainenii din Remeți” la cea de a nouăsprezecea ediție

M-a bucurat faptul că totuși unii organizatori ai manifestărilor culturale din Maramureș nu uită să mă invite și pe mine, fondatorul acestor acțiuni culturale.

Am dorit să particip la cea de a nouăsprezecea manifestare culturală „Obiceiuri de toamnă la ucraineni” pentru că de acum aproape 20 de ani în cadrul Comitetului de Conducere a Uniunii Ucrainenilor din România, Ținutul Maramureș, am propus fiecărui președinte de organizație din localitățile cu populație majoritar ucraineană, să se gândească și să vină cu câte o propunere de organizare a unui eveniment cultural de anvergură, cel puțin o dată pe an.

Așa a fost întocmit un program de acțiuni culturale pe anul 2000, care cuprindea toate manifestările culturale ce urmau să se desfășoare în fiecare localitate, începând cu Festivalul de colinde, datini și obiceiuri la ucraineni, desfășurat la Sighetu Marmației în luna ianuarie, terminând cu Obiceiuri de toamnă la ucraineni și cu Sărbătorirea pomului de iarnă pentru copii de Sfântul Nicolae pe stil vechi, în 19 decembrie.

Din păcate, anul acesta nu am fost invitat la acțiunile ucrainenilor care s-au desfășurat în diferite localități și de aceea mi-am propus măcar la ultima acțiune din acest an să-l contactez pe domnul profesor Vasile Pasenciuc și să-i propun să mă invite la manifestarea culturală organizată la Remeți.

Pentru a participa la această acțiune culturală de la Remeți, m-am consultat cu Biroul Organizației UUR Municipale Baia Mare și de comun acord, cu încă câțiva membri, duminică, 4 noiembrie 2018 deplasat cu mașina mea proprie în localitatea de pe malul stâng al Tisei.

Programul cultural a început la ora 14,00 prin luări de cuvânt de către organizatori și de către primarul comunei Remeți, domnul Petru Șofineți, după care pe scena în aer liber, montată pe platoul de lângă Complexul Comercial din localitate au evoluat grupuri artistice din localitățile ucrainene ale județului Maramureș precum Remeți, Repedea, Rona de Sus, Poienile de sub Munte, Crasna, Lunca la Tisa-Bocicoiu Mare, Valea Vișeului.

Un moment deosebit a fost de la începutul concertului când domnul Vasile Pasenciuc, președintele UUR Remeți, a anun­țat că un sponsor al acțiunii, fiu al satului, omul de afaceri Gheorghe Roman a dăruit 5 televizoare unor familii din Remeți care au sărbătorit 50 de ani de căsnicie.

Dintre cele 5 familii, a fost premiată și familia domnului profesor Mihai și Maria Brânzaniuc, un fost activist de seamă al Uniunii Ucrainenilor din România. Domnul Mihai Brânzaniuc a deținut func­ția de președinte al Organizației Locale Remeți a UUR și a fost membru în Comitetul UUR Maramureș, iar cu dumnealui am pus bazele acestui eveniment.

Mihai Brânzaniuc a fost consilier în cadrul Consiliului Local Remeți în mai multe legislaturi, ales din partea Uniunii Ucrainenilor din România. A activat ca profesor de desen în cadrul școlii cu clasele I-VIII din localitate până la pensionare, fiind absolvent al Institutului de Arte Plastice “Ioan Andreescu” din Cluj. Deși la 1 iunie 2018 a împlinit frumoasa vârstă de 78 de ani, totuși nu se lasă, pictează și acum, a avut câteva expoziții organizate de UUR, printre hobby-uri numărându-se pescuitul, drumețiile în pădure după ciuperci, fiind și un mare iubitor de sport. La această manifestare culturală în fața publicului prezent a ținut să amintească consătenilor săi că azi sărbătorește și cinzeci de ani de la înființarea primei asociații sportive de volei din comună.

Am stat de vorbă cu dumnealui și cu familia sa, pentru că la această manifestare de la Remeți a venit și fiica sa, medicul stomatolog Natalca Liuba împreună cu soțul ei, primarul comunei Bocicoiu Mare, Liviu Lazarciuc. Eu am surprins momentul acestei întâlniri și am imor­talizat acest eveniment al familiei, la care s-a alăturat și primarul comunei Remeți, domnul Petru Șofineți (vezi una din fotografiile atașate).

Grupul nostru, membrii Uniunii Ucrainenilor din România, mulțumeşte domnului prim-vicepreședinte UUR, Vasile Pasenciuc, că ne-a primit în mijlocul comunității sale din Remeți și pentru că nu a uitat că cineva îna­intea lui a organizat și a susținut aceste manifestări culturale.

Un regret am că la aceste acțiuni culturale, implicarea Consiliilor Locale și a Primăriilor este aproape inexistentă. De exemplu, în Remeți, această manifestare culturală „Obiceiuri de toamnă la ucraineni” era însoțită și de o expoziție a produselor agricole (fructe, legume, cereale), având în vedere că localitatea este situată în lunca Tisei, fiind cea mai bogată din punct de vedere agricol dintre toate comunele cu populație majoritar ucraineană din Maramureș.

Felicit organizatorii și grupurile artistice participante la acest eveniment cultural pentru reușita acțiunii desfășurate în comuna Remeți, județul Maramureș.

Corespondent, ing. Ștefan Buciuta