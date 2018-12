La Colegiul de Arte din Baia Mare Concert de jazz cu artiști de talie mondială

Vineri, 18 ianuarie, ora 19, în sala de spectacole a Colegiului de Arte din Baia Mare, Asociația One Sound organizează concertul de jazz “The Land of Dreams” susținut de Sorin Zlat Quartet feat. Gianluca Renzi (NY) & Gianni Gagliardi (ES).

Alături de Sorin Zlat, pianist de origine română, multipremiat, lider al quartetului, pe scenă vor urca doi muzicieni cunoscuți în lumea internațională a jazzului: contrabasistul italian (acum newyorkez) Gianluca Renzi, clasat printre primii contrabasiști din lume, și saxofonistul spaniol (stabilit în New York) Gianni Gagliardi. La tobe va fi Iulian Nicolau, percuționist al noii generații.

Cei 4 muzicieni din Italia, Spania și România au pregătit un repertoriu original și diversificat. Cu stiluri de la cool jazz la post-bop, latin, avant-garde, proiectul este un testimoniu al universalității muzicii, cu cei patru muzicieni proveniți din generații și școli diferite, dar unificați de limba comună a jazzului.

În deschiderea concertului, formația Just Jazz va susține un minirecital (este formată din studenți în anul I la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, foști elevi ai Colegiului de Arte din Baia Mare).

Biletele se pot achiziționa numai online (un dar inedit de Crăciun), pe www.onesound.one early bird, până pe 30 decembrie, preț 35 lei. Informații: tel. 0787-787574.

(Iulius Eduard Keller)