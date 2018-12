“Drumul Unirii” în fotografii

Cei care ajung în holul Palatului Administrativ din Baia Mare au şansa să admire câteva dintre momentele unice petrecute în cadrul proiectului “Drumul Unirii”, dedicat Anului Centenarului Marii Uniri. Proiectul, derulat de Consiliul Judeţean Maramureş, a inclus deplasarea a 10 căruţe trase de cai, din Sighetu Marmaţiei până în Alba Iulia. S-a dorit să fie o reprezentare simbolică a momentului de la 1 Decembrie 1918, când maramureşenii au plecat la Alba Iulia pentru a asista la Marea Unire.

“Am simţit nevoia să împărtăşim cu cât mai multă lume bucuria pe care am trăit-o atunci când am plecat la Alba Iulia cu căruţele. La fel cum ştim cu toţii că maramureşenii nu au plecat cu căruţele până la Alba Iulia. Prin proiectul pe care l-am propus, noi am dorit să aducem un mic omagiu, o mică jertfă pentru înaintaşii noştri, am dorit să creăm o emoţie acum la ceas de sărbătoare. Cel puţin partea emoţională am reuşit să o trezim în sufletele şi în mintea românilor. Am fost deosebit de emoţionaţi noi, cei care am fost pe căruţă să întâlnim români adevăraţi, oameni simpli, care arborau drapelul naţional la poartă, care ne întâmpinau cu diverse lucruri, alimente şi acest lucru ne-a făcut să mergem mai departe cu proiectul nostru şi să vernisăm expoziţia de azi pe care am intitulat-o România din căruţe”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ioan Doru Dăncuş.

Expoziţia “România din căruţe” cuprinde 64 de fotografii, selectate şi prelucrate împreună cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. În premieră, la vernisaj a existat în holul instituţiei şi un ecran pe care au putut fi admirate alte 200 de fotografii cu “Drumul Unirii”, imagini impresionante, expresive şi care îţi întăreau sentimentul de patriotism.

De asemenea, în cadrul expoziţiei poate fi văzută şi o pictură ce conturează intrarea în Alba Iulia a convoiului de căruţe din Maramureş. Lucrarea îi aparţine artistului plastic Cornel Vana, care a spus că a lucrat 10 zile la această pictură şi “inimă de gheaţă să fi avut şi tot erai emoţionat” de acest moment. De altfel, şi prefectul judeţului Maramureş, Vasile Moldovan, a declarat că proiectul “Drumul Unirii” a fost “cireaşa de pe tort” a tuturor proiectelor culturale dedicate Centenarului Marii Uniri.