Martor la izvoare • Substratul mitico-magic al sărbătorilor de iarnă în zona Codru

Ciclul celor douăsprezece zile marchează trecerea în noul an, dintr-un timp în altul, dintr-un anotimp în altul. Din punctul de vedere al sacrului, momentul de trecere conotează refacerea stării de inițiere prin tot felul de acte ritualico-magice, pentru ca trecerea să se facă sub cele mai bune auspicii.

Elemente ale substratului mitico-magic ale sărbătorilor Crăciunului le întâlnim, încă, din faza pregătitoare. Sunt așa-numitele rituri preparatorii. Astfel, la Oarța de Sus și Băița de sub Codru, masa se pregătește după vechi prescripții ritualice. Sub fața de masă, se așterne fân, pe care se pune sare, usturoi și un coc (colac mic). Pe fața de masă, la mijloc, se pune un colac ceremonial împistrit (împodobit), denumit Colacul Crăciunului. În unele sate, colacul este înstruțat cu plante perene, cărora omul din popor le-a atribuit puteri magice: iederă, bărbânoc, băniță, pospan. În satele de pe valea Asuajului și la Rodina, era îndătinată gătirea ritualică a scaunului. În tinda casei, era un scaun pe care se punea fân și un colac ceremonial, iar în jurul colacului, atâția coci câte animale avea familia în gospodărie. Ritualul evidențiază funcția colacului de asigurare a succesului în creșterea animalelor.

Elemente de substrat mitico-magic al sărbătorii Crăciunului descoperim în colindatul copiilor. Odinioară, copiii, ca și feciorii, purtau „cioci”, niște bețe încovoiate la capătul de sus, și cu acestea atingeau gazda, la finele colindatului – amintesc de bețele colindătorilor din Oltenia, numiți pițărai. Atingerea ritualică a gazdei are la bază credința în transferul de energie magică de la colindători la gazdă.

Trebuie să subliniem că, așa cum arată Petru Caraman, colindătorii sunt înzestrați cu energie magică, asemeni ca vrăjitorii, putând săvârși adevărate miracole. Numai așa ne putem explica prezența unor rituri, din cadrul colindatului, pe care le întâlnim în satele codrene. La Bicaz și Oarța de Sus, se punea, în pragul casei, un lanț peste care treceau colindătorii. La Băița de sub Codru, se punea, pe lângă lanț, un topor și sare. Așa cum ne-au informat performerii, lanțul nu lasă duhurile rele să intre în casă, de unde rezultă că are la bază principiul captivității. De altfel, atât toporul, cât și lanțul sunt piese de instrumentar magic, de largă răspândire în magia noastră și a altor popoare. Ele sunt, frecvent, folosite în riturile de alungare a duhurilor malefice. Sarea este un mineral cu funcție apotropaică, generalizată în folclorul nostru și al altor popoare.

Trebuie să avem în vedere că, înainte, se colinda la 31 martie, când tocmai începea noul ciclu vegetal. Drept urmare, întregul ciclu al celor douăsprezece zile are un puternic substrat agrar. La Oarța de Sus, gazda punea la intrarea în casă știubeie cu grâu, ca să treacă colindătorii pe lângă ele. Grâul, apoi, se dădea în hrana păsărilor din curte, să fie cu spor ca și colindătorii.

Elemente de substrat magic al colindatului din zona Codru, dar și din alte zone ale Maramureșului, le putem descifra în datina jucării fetelor, în timpul colindatului feciorilor, cu muzicanți. La Bicaz, nici o fată de la casa gazdelor nu rămânea nejucată (erau date și fetele mici să fie jucate de colindători), se credea că se vor mărita în câșlegi, vor fi sănătoase și vor fi ferite de boli tot anul.

Elemente de substrat mitico-magic al Crăciunului descifrăm și în lăsarea lămpii aprinse pe parcursul întregii nopți a sărbătorii. Se credea că, astfel, lumina se va scurge-n anul care vine. Aceeași credință stă și la baza men­ținerii focului aprins în toată noaptea de Crăciun. Se asigura scurgerea căldurii în anul care vine. Denumirea românească de „Crăciun”, întâlnită și la românii din sudul Dunării, prin aromânescul „Crăciun, Cărciun”, meglenoromânul „Cărciun”, numea, la origine, butucul care se aprindea în vatră în noaptea de 24 decembrie și se păstra arzând până a doua zi. Termenul apare și în vorbirea slavilor din apropierea lumii romane și la maghiari.

Semnificative elemente de substrat mitico-magic cuprinde colindatul feciorilor. Începutul ritualic al colacului reprezintă miezul acestui substrat. Fiecare fată pregătește mai mulți colaci ceremoniali, care urmează să fie începuți de fiecare rând de colindători. Colacul este împistrit cu motive tradiționale: spirală, cruce, frunză de stejar. Sub nici o formă, nu este permis ca o fată să pună același colac pentru a fi început de mai multe ori. Dacă se descoperă că a mai fost început, feciorii îl rup în bucăți și se duc la altă casă, deci urme ale descolindatului sunt prezente în acest obicei. De regulă, după ce s-a rostit „tarostea colacului” sau „mulțămita colacului” de către un fecior mai înzestrat, unul din ceată, cu un cuțit, începe riotul colacului.

În unele sate, începutul ritual al colacului se face cu scoatere de miez, din care se dă la fiecare din ceată și îl consumă pe loc. Este, aici, prezent ritul mâncării pâinii în comun, foarte răspândit în folclorul nostru și care a fost atestat documentar încă din secolul al XVI-lea. Călătorul german I. Sommer a asistat la înfrățirea dintre Ștefan Tomșa și o rudă de-a lui Despot. El notează că înfrățiții au mâncat o turtă mare în comun, ceea ce la ei era legământul cel mai sfânt.

Urarea colacului, care se întâlnește pe o arie mai întinsă a Transilvaniei, purtând diferite denumiri, prezintă similitudini cu plugușorul și ne eviden­țiază, o dată în plus, caracterul agrar al sărbătorii, dacă avem în vedere că narează muncile agrare începând cu aratul până la scosul pâinii din cuptor. Accentul, în urarea colacului, cade pe abundența în recolta de grâu. „Noi când vedem colacul acesta, / Gândim că-i stogu’ cu parta./ Stogu’ cu parta nu poate fi, / Că paiele și turmăta nu-s aci. / Și nici nu pot fi, / Că-n paie ne-am împiedica, / În turmătă ne-am îneca” (Asuaju de Jos).

Abundența în recolta de grâu are la bază o veche credință, potrivit căreia pentru a se întâmpla în realitate un deziderat, trebuie performat mai întâi în plan magic. Așa ne putem explica performarea recoltei bogate în cereale și în colindele vechi. „Ia, că grâu-i până-n brâu, / Și ovesă-s până-n mesă / Șî săcară-i până-n scară” (Orțița).

În colindele agrare, care aparțin de poezia primilor agricultori, sunt narate aratul, semănatul, apoi recolta de grâu și pâinea bună, ca finalizare a acestor munci: „Haidaț’, voi frați, după mine, /C-om ara cât om ara, /Tot mai mult om sămâna. / Când a fi pă la gustare, /Ne-or trimete de mâncare. /Și-om scrie o cărticică, /Colo-n deal, la fogădău, /La domnu’ solgobirău. /De-acolo, trimite-ne-a, /Grâu roșu ca violá,/ Pită albă ca spumá”.

Colindele vechi din zona Codrului au un substrat mitico-magic pronun­țat. Ocupă un loc aparte colindele care conservă imaginea lui Moș Crăciun ca figură laică. Ne este zugrăvit personajul mitic în chipul unui bărbat bătrân, călare pe cal, cu barba albă, care dă copiilor daruri rituale, dar aduce și iarna, marcând începutul petrecerii din cadrul sărbătorii Crăciunului. „Vine Crăciun cel bătrân, /Cu căluțu’ tăt jucân’, /Cu barba tăt scuturân’, /C-on tocuț de lapte-n sân, /Cu ouță-n coșerguță, /Să le deie la fătuță, /La care îs mai micuță. /Când îi coale pă-nsărat, /Moș Crăciun să bagă-n sat. /La tătă casa-i lumină, / Pă cuptior, îi oala plină, / De cârnaț și de slănină” (Bicaz).

Oul este un simbol arhetipal, semnificând începutul tuturor lucrurilor, al originii, al regenerării și permanenței vieții. Oul este un simbol al nemuririi și al resurecției. Ca aliment, conține substan­țe vitale pentru organismul uman. Oul este răspândit în riturile de naș­tere și creștere a copilului. Laptele este aliment primordial și arhetip alimentar. Laptele, în amestec cu miere a devenit, în mai multe religii, băutura imortalității și a regenerării.

Variantele de colind de flăcău, intitulate „Jocul voinicului”, ne sugerează că, odinioară, colindele erau însoțite de dansuri ritualice care erau efectuate în corelație cu aștrii fundamentali: soare, lună, stele. „Pă cel deal, pă cel colnic, /Mândru joacă on voinic. /Da nu joacă cum să joace, /Tăt după soare să-ntoarce. /După lună când lumină, /După sté când strălucé” (Mânău).

Pamfil BILȚIU