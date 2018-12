Anul Centenarului Marii Uniri a fost unul bogat în evenimente culturale. Anul s-a dovedit a fi de bun augur și pentru Muzeul Județean de Mineralogie “Victor Gorduza” din Baia Mare. Finalul de an a adus la instituția muzeală cea de-a X-a expoziție temporară, organizată în cadrul celei de-a X-a ediții a manifestării “Crăciun în Maramureș”. Expoziția “Minerale în filatelia românească” aduce în prim-plan eșantioane surprinse în timbre și cărți poștale.

Expoziția face parte din proiectul „Minerale din România”, derulat de Muzeul Județean de Mineralogie în colaborare cu instituții de prestigiu, precum Academia Română, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Muzeul Național de Geologie din București. Programul are ca scop promovarea mineralelor descrise pentru prima dată în lume și a asociațiilor minerale reprezentative de pe teritoriul României.

În cadrul proiectului „Minerale din România”, s-a propus organizarea unei expoziții temporare itinerante cu eșantioane minerale din România, expoziție ce va fi realizată în anul 2019 în cadrul proiectului câștigat la nivelul Administrației Fondului Cultural Național câștigat. De asemenea, se are în vedere realizarea unui proiect editorial sub îndrumarea academicianului Gheorghe Udubașa și organizarea acestei expoziții temporare, ce prezintă mineralele din România care au făcut obiectul unor emisiuni filatelice.

„În anul 1985, a fost prima emisiune filatelică dedicată mineralelor. Nu am fost atât de mult luați în seamă ca și alte domenii mult mai bine reprezentate. Afunci au fost emise 6 timbre având ca bază 4 minerale din zona Baia Mare. Am reușit să prezentăm în expoziție 2 dintre ele. În 2006, a fost o altă emisiune filatelică reprezentând 100 de ani de la înființarea Institutului Geologic din România. Au fost emise atunci 4 timbre. Au urmat alte emisiuni filatelice cu eșantioane din zona noastră în 2010 și în 2018”, a declarat directorul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare, Ioan Denuț.

În cadrul vernisajului, muzeograf Alexandra Sîngeorzan, comisarul acestei expoziții, a prezentat conceptul expozițional, eșantioanele minerale și produsele filatelice ce fac obiectul acestei expoziții. Aceasta și-a început prezentarea prin evidențierea faptului că expoziția vernisată se dorește a fi o completare a microexpoziției „Prima emisiune filatelică națională cu tematică mineralogică”, ce prezintă primele eșantioane minerale reprezentate pe produse filatelice, în anul 1985, dintre care la sediul Muzeului sunt prezentate două (un eșantion de cuarț și calcit și un eșantion de cuarț cu blendă, pirită și calcopirită), aduse în fața publicului în anul 2016. De asemenea, a explicat faptul că, pentru a păstra designul inițial al microexpoziției, a ales să folosească același tip de vitrine utilizat în anul 2016, alături de expozoare orizontale, ce permit observarea în detaliu a eșantioanelor expuse. Au fost montate și două panouri explicative în limba română și în limba engleză, unde sunt prezentate în detaliu eșantioanele minerale și produsele filatelice, completează imaginea expoziției.

Expoziția are o semnificație aparte pentru muzeu, deoarece sunt mai multe momente aniversare. „În urmă cu 29 de ani, se deschidea public această expoziție permanentă. În urmă cu 26 de ani, se înființa juridic muzeul de mineralogie. În ianuarie se împlinesc 43 de ani de când s-a înfiin­țat secția de științele naturii. Acestor celebrări dedicăm evenimentul nostru. Este un proiect expozițional care face parte dintr-un proiect cultural mult mai vast, Minerale românești”, a precizat Ioan Denuț.

Directorul Ioan Denuț a mai arătat că 2018 a fost unul rodnic pentru muzeu. “A fost un an cu realizări vizibile chiar dacă nu avem un record de vizitatori în 2018. Probabil că vom reuși cu greu să depășim recordul din 2016 când am avut expoziția cu dinozaurii. Totuși, am avut două luni cu record de vizitatori, octombrie și un record zilnic pentru data de 8 martie când am găzduit lansarea a două volume la care a fost prezent fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Din punct de vedere patrimonial, muzeul s-a îmbogățit prin achiziționarea a 20 de piese. De asemenea, s-au primit prin donații circa 170 piese din care 110 au fost constituite pentru a face parte din patrimoniul muzeal, restul vor face obiectul unor proiecte educaționale. Tot în acest an, specialiștii noștri au participat la 7 manifestări științifice din țară și din străinătate”, a explicat Ioan Denuț.

După prezentarea expoziției, consilierul județean Marinel Kovacs a felicitat colectivul Muzeului de Mineralogie pentru această expoziție și pentru întreaga activitate din acest an și a transmis, din partea Consiliului Județean Maramureș, un călduros „La mulți ani!” și o urare de „Sărbători fericite!” tuturor celor prezenți. Evenimentul s-a încheiat cu un concert de colinde, susținut de corul „Sfântul Ioan Damaschinul”, al Secției de Teologie și de un grup de colindători al Secției de Etnologie, din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, dirijor pr. lector dr. Teofil Stan.