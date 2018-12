Grupele la „Cupa Minerul 2018” au fost stabilite

Organizatorii competiţiei de fotbal în sală „Cupa Minerul 2018”, ce se va desfăşura în intervalul 27 – 29 decembrie în sala sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare, au stabilit grupele în care echipele se vor duela. Astfel, la turneul organizat între Crăciun şi Anul Nou s-au înscris 14 echipe.

Printre participantele din acest an se numără şi câştigătoarea ediţiei precedente, Aboliv, doar că la această ediţie va purta denumirea de Amicii Turda. De asemenea, la turneu se vor regăsi şi două grupări din Satu Mare, una din Sighetu Marmaţiei, precum şi cele două divizionare ale ligii a treia din Maramureş. Echipele participante sunt: Power Satu Mare, Sebi Marc Sighetu Marmaţiei, Glory Days, Orient Fan Sport Baia Mare, Progresul Şomcuta Mare, AS GCI, Il Calcio Satu Mare, ACS FC Recea, Minerul Baia Mare, Redex, Sporting Recea, FC Amicii, Amicii Turda şi FC Suciu de Sus. Tragerea la sorţi şi şedinţa tehnică cu reprezentanţii echipelor s-a desfăşurat joi, 20 decembrie, de la ora 18, în sala video din incinta Sălii sporturilor „Lascăr Pană”. Componenţa grupelor este următoarea: Grupa „Viorel Mateianu” cuprinde trei echipe – Sebi Marc Sighetu Marmaţiei, Progresul Şomcuta Mare şi Orient Fan Sport Baia Mare; Grupa „Radu Pamfil” are în componenţă tot trei formaţii – Amicii Turda, ACS FC Recea, AS GCI; Grupa „Lucian Bălan” cu patru echipe – FC Amicii, Il Calcio, FC Suciu de Sus, Minerul Baia Mare; Grupa „Mircea Sasu” are tot patru formaţii în componenţă – Sporting Recea, Redex, Power Satu Mare şi Glory Days.

Accesul la „Cupa Minerul” se va face pe bază de bilet. Valoarea acestuia este de 10 lei. Biletele vor putea fi cumpărate de la casa de bilete din incinta Sălii Sporturilor în cele 3 zile de competiţie. Persoanele cu handicap şi copiii până în 10 ani au accesul liber. Câştigătoarea marelui trofeu „Alexandru Koller” va primi un premiu de 5.000 lei, în timp ce clasata de pe locul doi va fi recompensată cu suma de 3.000 lei, iar clasata pe ultima treaptă a podiumului se va alege cu o recompensă de 2.000 de lei.

Programul meciurilor

În 27 decembrie, programul este următorul:

– ora 13 – FC Amicii – Minerul Baia Mare

– ora 14 – Sporting Recea – Glory Days

– ora 15 – Progresul Şomcuta Mare – Orient Fan Sport

– ora 16 – ACS Recea – AS GCI

– ora 17 – Il Calcio – FC Suciu de Sus

– ora 18 – Redex – Power Satu Mare

– ora 19 – Sebi Marc Sighetu Marmaţiei – Progresul Şomcuta Mare

– ora 20 – Amicii Turda – ACS FC Recea

– ora 21 – Minerul Baia Mare – FC Suciu de Sus

28 decembrie

– ora 13 – Glory Days – Power Satu Mare

– ora 14 – Sebi Marc Sighetu Marmaţiei – Orient Fan Sport

– ora 15 – Amicii Turda – AS GCI

– ora 16 – FC Amicii – Il Calcio

– ora 17 – Sporting Recea – Redex

– ora 18 – Il Calcio – Minerul Baia Mare

– ora 19 – Redex – Glory Days

– ora 20 – FC Suciu de Sus – FC Amicii

– ora 21 – Power Satu Mare – Sporting Recea

29 decembrie

Sferturi de finală:

– ora 13 – Semifinala I – locul I Grupa „Viorel Mateianu” cu locul II Grupa „Radu Pamfil”

– ora 14 – Semifinala II – locul II Grupa „Viorel Mateianu” cu locul I Grupa „Radu Pamfil”

– ora 15 – Semifinala III – locul I Grupa „Lucian Bălan” cu locul II Grupa „Mircea Sasu”

– ora 16 – Semifinala IV – locul II Grupa „Lucian Bălan” cu loc I Grupa „Mircea Sasu”

Semifinale şi finale

– ora 17 – Câştigătoare SF I vs. Câştigătoare SF III

– ora 18 – Câştigătoare SF II vs. Câştigătoare SF IV

– ora 19 – meci demonstrativ

– ora 19.30 – Finala Mică

– ora 20.30 Finala Mare