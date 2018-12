Elitele sportului maramureşean, premiate de Consiliul Judeţean Maramureş

Potrivit proverbului ”Mintea sănătoasă se dezvoltă într-un corp sănătos”, după premierea excelenţei în învăţământul maramureşean, eveniment care a avut loc joc, 20 decembrie, în dimineaţa zilei de vineri, 21 decembrie, în holul Palatului Administrativ, a avut loc premierea elitelor sportive care au reuşit să-şi dobândească un binemeritat loc în ”Top Sport Maramureş 2018”.

150.000 de lei a fost suma alocată în acest an de către autorităţile judeţene pentru răsplătirea me­ritelor obţinute de că­tre cei 38 de sportivi premiaţi individual, 24 de antrenori, dar şi membrii echipelor sportive CSM Ştiinţa Baia Mare – rugby masculin, CS Minaur Baia Mare – handbal masculin, CS Ştiinţa Explorări – volei masculin, CS Minaur Baia Mare – handbal feminin şi, nu în ultimul rând, CS Independenţa – fotbal fete. Din partea Consiliului Judeţean Maramureş, au fost prezenţi la festivitatea de premiere a celor care îndeplinesc rolul de ambasadori ai sportului maramureşean, preşedintele Gabriel Zetea, vicepreşedintele Ioan Doru Dăncuş, consilierii judeţeni Liliana Moga – preşedintele Comisiei de Sport, Marinel Kovacs şi Doru Lazăr. La festivitate a participat şi Sorin Andrei, directorul Complexului Sportiv Naţional Lascăr Pană. În deschiderea evenimentului, Gabriel Zetea, şeful administraţiei judeţene, a declarat că instituţia pe care o conduce a premiat, an de an, performanţa în domeniul sportiv, dorindu-le sportivilor maramureşeni mult succes în competiţiile viitoare. „Vreau să mulţumesc, în primul rând, colegilor consilieri judeţeni şi, în special, celor care fac parte din comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Maramureş, respectiv Comisia pentru buget – finanţe şi Comisia pentru activităţi de turism, tineret şi sport care, de fiecare dată, sunt de acord să alocăm o bună parte din resursele financiare ale judeţului pentru susţinerea performanţei în sportul maramureşean. Este unul dintre domeniile importante ale activităţii Consiliului Judeţean Maramureş, cu atât mai mult cu cât în această perioadă se vorbeşte despre Legea descentralizării, context în care foarte multe dintre atribuţiile din domeniul sportului vor trece în gestiunea autorităţilor locale. Sperăm ca, în urma unor discuţii de bun augur pe care le vom purta cu administraţia municipală, o bună parte dintre structurile sportive existente în judeţul Maramureş să treacă în administrarea Consiliului Judeţean. Apreciem performanţa şi vă mulţumim pentru munca şi efortul depus pentru obţinerea rezultatelor care ne fac cinste şi, în acelaşi timp, contribuie la promovarea valorilor care ne definesc”, a declarat Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean. În cuvântul său, Liliana Moga, consilier judeţean şi preşedinte al Comisiei pentru activităţi de turism, a precizat că alocarea fondurilor pentru sportive contribuie în mod semnificativ la succesul şi performanţele obţinute. Cupa de şampanie servită după înmânarea diplomelor şi a premiilor a încheiat momentul festiv dedicat învingătorilor.