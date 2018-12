Finanţele restituie maramureşenilor taxa auto până la finele anului

Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş lucrează intens pentru a restitui taxa auto celor care şi-au depus dosarul, până la sfârşitul acestui an. Cu toate că nu are personal în plus necesar acestei sarcini, finanţiştii nu au de ales decât să rezolve problema în intervalul menţionat.

De asemenea, finanţiştii au preluat şi capitolul contribuabililor mijlocii, însă tot fără suplimentarea numărului angajaţilor, aşa că sfârşitul de an i-a prins în muncă la cote maxime. Ioan Popa, şeful adjunct al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, a explicat: „Avem activităţi intense cu restituirea taxei auto, înmatriculare, timbru de mediu. E un volum foarte mare de muncă, în comparaţie cu personalul pe care-l avem desemnat pentru această activitate. De asemenea, am preluat şi administrarea contribuabililor mijlocii, fără a primi şi personalul aferent acestei activităţi, deci angajaţii sunt aceiaşi, însă volumul de muncă este în creştere aşa că ne desfăşurăm activitatea la foc maxim, ca să spun aşa. Strict legat de taxa auto, până la 31 decembrie vom reuşi să prelucrăm toate solicitările pe care le-am înregistrat. Sunt trei tipuri de taxă care au termen de plată luna decembrie, unele, sau până anul viitor, altele. Timbrul de mediu are termen 31 martie, aşa că pentru această categorie nu s-au făcut restituiri, dar la celelalte se fac. Scopul nostru este terminarea prelucrării tuturor cererilor depuse. Am afectat şi personal suplimentar din alte părţi, cât s-a putut, ca să terminăm prelucrarea şi transmiterea lor mai departe. Tot ce s-a transmis însă de către Ministerul Mediului, ca sume de bani, a fost restituit”.