Pilda lui Adam la Ferneziu

Luni, 24 decembrie 2018, ora 19, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Ferneziu, venirea lui Iisus pe lume a fost sărbătorită de băieți prin interpretarea unei pilde bine cunoscute. Ei nu au uitat semnificația reală a Crăciunului, nașterea lui Iisus, iar Pilda lui Adam arată de ce s-a născut Iisus, motivul venirii lui pe Pământ. Pilda este interpretată doar de băieți și sunt nouă personaje: Dumnezeu, Adam, Eva, Înger 1, Înger 2, Înger 3, Lofăr, Drac 1 și Drac 2. Ea ne arată greșeala Evei și a lui Adam, păcatul strămoșesc, gustarea din fructul interzis, care a dus la gonirea lor din Grădina Raiului. Această tradiție există de mai bine de 50 de ani și merge din tată-n fiu, la fel și costumația. Au fost prezenți ca spectatori mai bine de 200 de oameni care iubesc tradiția aceasta. Ștefan T. ne spune “Nu e primul an în care vin la biserică să-i văd și sigur nu va fi nici ultimul, dacă ne va ajuta Domnul să trăim. Iubesc colindele din această pildă, iubesc costumele lor… Acum, îmi pare rău că în tinerețe n-am participat și eu, m-am lăsat învins de timiditate, dar sper ca fiul meu să nu-mi ia exemplul și să participe la anul, când va mai crește”. Tânărul care l-a interpretat pe Adam, Darian C., ne-a spus: “Este al cincilea an în care fac parte din «Pom» și nu regret deloc. E frumos atunci când sute de oameni te privesc, te admiră și cântă împreună cu trupa colindele locale, care nu sunt la fel de cunoscute precum «Deschide ușa creștine», de exemplu. De când intră postul, până în 24 decembrie, am tot repetat, pentru a ieși bine, pentru a-i bucura pe copii, pe bătrâni, pe toți oamenii care vin să ne privească. Tatăl meu a făcut parte din «Pom» mulți ani. Sper să aibă curaj și alți băieți și să participe și ei. Într-adevăr, telefonul nu te ajută aici, ești doar tu și versurile tale, dar e o senzație inedită, merită s-o încerci”.

Tradiția va merge mai departe, iar la anul, „ma­gia” va apărea din nou!

Daiana CIORAN,

studentă Jurnalism, anul II