Tinerii anului 2018

Anul 2018 a fost unul îmbelșugat în ceea ce privește activitatea de tineret în județul Maramureș având în vedere că Baia Mare a preluat titlul de Capitală a Tineretului din România. Astfel, începând cu luna mai, municipiul Baia Mare a fost gazda unor evenimente impresionante reușind să angreneze de fiecare dată în această dinamică sute de tineri atât din județ, cât și din țară ori străinătate. Printre cele mai relevante proiecte care au intensificat activitatea de tineret din Baia Mare amintim: festivalul de artă stradală urbană “Beyond The Wall”, Festivalul Nonformal, Ziua Internațională a Tineretului, ONG Fest, Forumul Organizațiilor Studențești din România, Parlamentul Tinerilor, conferința internațională “Vreau Acasă”, Gala Tineretului din România, Summitul Tinerilor și conferința națională a asociațiilor de elevi din România. Totodată, în 2018, Copalnic-Mănăștur a preluat oficial titlul de Sat European de Tineret, alături de alte trei comune din țară. În tot acest timp, în paralel cu munca organizațiilor neguvernamentale, mai mulți tineri maramureșeni s-au reliefat în acest an prin performanțele lor, prilej cu care le-am fost alături expunându-le poveștile de succes.

• Nouă ani de SMISZ, debut pentru Silver și o poveste impresionantă

La început de 2018, am relatat despre evoluția Asociației Tinerilor Maghiari Sigheteni (SZMISZ) care, în cei nouă ani de activitate, a atras în proiectele derulate sute de tineri din oraș și împrejurimi care au învățat ce înseamnă cu adevărat să desfășori activități în folosul semenilor și al societății. Tot în acest an, spre finalul lunii ianuarie, trupa de teatru Silver, înființată în urmă cu câțiva ani în Baia Mare, a debutat pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca cu un spectacol inedit de improvizație. Interacțiunea cu spectatorii a fost ireproșabilă, astfel că tinerii actori, majoritatea băimăreni, au încropit un show plin de antren, definit clar de succes. Alin Șeșterac, un tânăr băimărean de 26 de ani a cărui poveste de viață impresionează strașnic, a fost un alt personaj principal al Paginii de Tineret. După o copilărie și o adolescență în care a excelat în domeniul înotului de performanță, Alin a plecat să descopere lumea, însă, în urmă cu șase ani și jumătate, tânărul și-a fracturat coloana vertebrală înotând, iar de atunci viața i s-a schimbat radical.

• Tineri maramureșeni, exponenți ai României la Bruxelles și New York

În 2018, băimăreanul Adrian Dan Pop a reprezentat România la simularea internațională a Națiunilor Unite pentru Tineret, o conferință desfășurată la sediul ONU din New York – Statele Unite ale Americii. A fost pentru a doua oară când tânărul a fost invitat să se implice în organizarea acestui eveniment de amploare ce a reunit, în 2018, peste 2.500 de participanți din mai mult de 150 de țări de pe întreg globul. Tot în acest an, două tinere din Maramureș, Măriuca Verdeș și Rebeca Dan, au reprezentat România la festivalul internațional “Balkan Trafik!”, găzduit în capitala europeană Bruxelles. “Balkan Trafik!” este un cunoscut festival internațional creat în urmă cu 12 ani cu scopul de a promova cultura țărilor din sud-estul Europei în cosmopolita capitală europeană – Bruxelles. 2018 a fost, de asemenea, anul în care Darius Filip, elev în clasa în XI-a la Colegiul Național “Vasile Lucaciu” din Baia Mare, a fost acceptat, în premieră pentru județul Maramureș, ca membru al Academiei de Științe din New York, proiectul său fiind declarat câștigător în cadrul programului “The Junior Academy”. Alături de alți cinci tineri din România, India, Nepal, Bangladesh și Norvegia, Darius a gândit un proiect al cărui obiectiv a fost axat pe dezvoltarea unor tehnologii sustenabile pentru augmentarea clădirilor actuale și construcția clădirilor noi.

• Un fotograf băimărean apreciat în capitală și un absolvent al “Nordului” actor la Bollywood

Băimăreanul Bogdan Petrice a fost un alt protagonist al Paginii de Tineret, tânărul fiind unul dintre cei mai apreciați fotografi din capitală. Totodată, se numără printre membrii fondatori ai cunoscutei reviste “Touch Magazine”. Anna Lesko, Alex Velea, Antonia, Gina Pistol, Alexandra Stan, Laura Cosoi sau Adelina Pestrițu sunt doar câteva vedete cu care Bogdan Petrice a colaborat, feed­backu­rile lor în urma ședin­țelor foto dându-i mult curaj și energie. În paralel, băimăreanul a mai lucrat cu reviste notorii, precum: Cosmopolitan, Avantaje, Grand Magazine, Trend Prive Magazine, Mint Magazine ori Kaltblut Magazine, pentru care a fotografiat diverse campanii. În aceeași tentă, am descoperit în 2018 povestea fascinantă din lumea modellingului alături de Andrei Caras – absolvent al Centrului Universitar Nord din Baia Mare, dar originar din orașul Bălți (Republica Moldova). La doar patru ani de la debut, tânărul se poate lăuda cu o carieră de succes în domeniu. Solicitat îndeosebi în modellingul comercial de pe continentul asiatic, tânărul de 27 de ani a bifat, doar în ultimul an și jumătate, trei contracte rodnice în țări precum China și India. Mai mult, ultima experiență în sudul Asiei i-a adus o colaborare inedită, Andrei fiind selectat în urma unui casting pentru a juca într-un film la Bollywood, principalul centru al industriei cinematografice indiene.

• Stagiar la NATO. Șincaistă pe urmele lui Darwin și Hawking

Dorin-Ciprian Grumaz este un alt tânăr maramureșean care s-a evidențiat în 2018 prin activitatea sa. Pe durata verii, acesta a efectuat un stagiu de practică tocmai la Delegația Permanentă a României la NATO din Bruxelles, Belgia. Deși are doar 23 de ani, Dorin-Ciprian nu a fost la primul său stagiu de anvergură, CV-ul său cuprinzând internshipuri și la alte instituții notorii în context diplomatic, precum Misiunea Permanentă a României de la Viena – Austria ori Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Mai mult, a bifat un stagiu de practică la Organizația Națiunilor Unite în Statele Unite ale Americii unde și-a adus contribuţia la rezoluția privind chestiunea refugiaților și migrației. Tot în 2018, am relatat performanța Iuliei Horț, absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, care aprofundează, din toamna acestui an, tainele chimiei tocmai la Universitatea Cambridge din Marea Britanie, pășind astfel pe urmele unor renumiți oameni de știință care au absolvit aceeași specializare: Sir Isaac Newton, Charles Darwin și Stephen Hawking. Programul de studiu este unul încărcat, dar deosebit de tentant, astfel că fosta șincaistă ia parte la cursurile unor chimiști contemporani celebri precum Peter Wothers și James Keeler.

• Un regizor la Hollywood, un șef de promoție în China și un IT-ist la Amazon

Anul ce tocmai se încheie a fost unul fantastic și pentru tânărul băimărean Michael Dolha care și-a susținut lucrarea de licență pentru New York Film Academy la studiourile Warner Brothers din Los Angeles, Statele Unite ale Americii. Proiectul său – constând într-un scurt­metraj filmat la Hollywood ce abordează o tematică globală îngrijorătoare și anume traficul și abuzul minorilor – a concentrat tehnicile dobândite de Michael în cei trei ani de studiu la academia cu cel mai intensiv program de practică din lume. După absolvire, tânărul de 22 ani a devenit, oficial, regizor având șansa de a pune în practică tot ceea ce a învățat la New York Film Academy de la titani ai filmului precum: Steven Spielberg, Al Pacino, Bryan Cranston ori Seth Rogen. În cadrul filmului regizat de Michael, a jucat și Daniela Maria Săcui Roman, elevă în clasa a II-a la Școala Internațională Baia Mare. Tânărul Petre Danci – cu adânci rădăcini în Borșa – a finalizat, în vara acestui an, în calitate de șef de promoție, cursurile de masterat ale uneia dintre cele mai prestigioase universități din Beijing. Anterior, acesta și-a bifat și studiile de licență în capitala Chinei, la aceeași instituție de învățământ superior. 2018 ne-a adus oportunitatea de a-i lua un interviu și lui Lucrețiu Pop, un tânăr băimărean care, de mai bine de doi ani, lucrează la binecunoscuta companie americană Amazon, în punctul de lucru din Marea Britanie. Rolul său este de a oferi suport tehnic în tot ceea ce ține de tehnologia informațiilor.