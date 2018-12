De la matematică… la literatură

Cu rele şi cu bune…

A fost dascăl de ştiinţe exacte, dar nu s-a oprit la lumea cifrelor. Maria Berciu a decis ca după o carieră de profesor de matematică să nu-şi irosească timpul, ci să-l umple cu frumosul. Aşa a ajuns ca la 70 de ani să fie studentă la arte plastice. De la pictură a fost doar un pas până la încercarea sa de a “jongla” cu cuvintele. Recent, Maria Berciu şi-a lansat volumul “Cu rele şi cu bune…”, apărut la Editura Maestro Tip, Fersig, 2018. Este a doua carte scrisă de Maria Berciu. E un volum în care a ales să vorbească despre viaţa sa, despre momentele de bucurie, dar şi despre cele în care i-au fost înşelate aşteptările, despre întâlniri care au marcat-o.

“Poate că voi continua să scriu pentru că scrisul pentru mine înseamnă un dialog cu mine însămi şi cu oamenii”, spune Maria Berciu. Autoarea e încurajată să continue cu scrisul, mai ales datorită sincerităţii cu care se adresează cititorilor.

“O felicit pentru că este o bijuterie de carte. Se spune că un om şi-a atins menirea dacă a fă­cut cel puţin trei lucruri în viaţă: a sădit un pom, a clădit o casă sau a crescut un copil. Toate aceste lucruri nu au niciun rost dacă nu ne întoarcem spre sinele nostru şi nu ne întrebăm ce e cu noi atunci când am sădit un pom, când am clădit casa sau am crescut copilul. Maria Berciu s-a întors înspre sinele ei, s-a căutat, a luat totul cu sinceritate, făcând şi analiza a ceea ce i s-a întâmplat. Apoi ne-a aşezat povestea în palmă. Important e să fie sinceră în ceea ce face, ceea ce scrie”, a punctat scriitorul Milian Oros.

Cartea include două părţi: una inspirată din realităţile trăite şi cealaltă descrie povestea fictivă a altor personaje. Făcând referire la prima parte a volumului, directorul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare a punctat faptul că îl deranjează amintirile cu lucrurile mai puţin plăcute, pentru că în viaţă “nu numai binele te învaţă, uneori te învaţă mai ales răul. Nu e bine să te gândeşti foarte mult la răul ce ţi s-a întâmplat pentru că îl întreţii prin gândul tău. Mă deranjează faptul că descrie atât de mult elementele de cum a fost ea însăşi escrocată de nişte persoane. Să nu proliferăm noi prin scris răul ce ni s-a întâmplat”.

Pe de altă parte, dr. Teodor Ardelean consideră că e o carte ce te relaxează şi care te captivează. “Această carte nu o să vă agreseze şi nici nu o să vă agaseze. O citiţi pe nerăsuflate. Se citeşte uşor. Această carte am citit-o şi m-am relaxat pentru că abia aştepţi să vezi ce s-a mai întâmplat, inclusiv cu privire la escroci. Sunt lucruri banale, dar sunt lucruri din viaţa noastră. Orice este petrecut în viaţa noastră, nu e nimic banal. Cine îşi permite să spună că a trăit banalităţi sau îi spune celuilalt ce lucru banal ţi s-a întâmplat, acela nu ştie ce înseamnă destin de om. Citiţi-o şi o să vedeţi cum o filtraţi dvs prin filtrul propriei vieţi, al întâmplărilor dvs din viaţă. Poate aţi avut un destin mult mai tulburător”, a concluzionat Teodor Ardelean.