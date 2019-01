Abramburica s-a întors

Apelativul nu-mi aparține, autorii lui sînt jurnaliști din presa scrisă, din vremea cînd doamna E. Andronescu, timp de trei mandate, cu Educația s-a jucat de-a alba-neagra. În contextul revenirii, pentru al patrulea mandat, la cîrma controversatului minister, trebuie făcute cîteva precizări. Deciziile populiste luate de Andronescu au fost total greșite și efectul lor s-a resimțit în calitatea învățămîntului liceal și universitar. Rezultatele examenelor și concursurilor profesionale (nu olimpiade) au validat nivelul scăzut de cunoștințe al absolvenților, la toate nivelurile sistemului. La rîndul lor, angajatorii din mediul privat au spus că la locul de muncă, tinerii întîmpină dificultăți, nu dețin cunoștințele practice necesare exercitării profesiei, și diplomele obținute în urma studiilor cu nimic nu-i ajută. Teoria „șanselor egale” emanată de Andronescu era să ducă la generalizarea și obligativitatea învățămîntului liceal și universitar, lucru nemaiîntîlnit în istoria școlii românești. Extinderea învățămîntului universitar privat, fără selecție, a generat fenomenul „diplome contra bani”, bătaie de joc și afront adus calității, trăsătură esențială a educației într-o țară civilizată. În spațiul public, doamna Andronescu a evitat să spună că desființarea școlilor profesionale a fost inevitabilă, deoarece partidul din care face parte a contribuit din plin la punerea industriei pe butuci. În vremea ministeriatului a făcut jocul liderilor de sindicat din preuniversitar interesați numai de salarii majorate și menținerea intactă a posturilor și catedrelor, deși populația școlară intrase în declin. Cu toate greșelile de fond, făcute cu sau fără voie, doamna ministru, după anul 2000 și-a continuat pelerinajul prin mai toate guvernările, indiferent de culoarea lor politică, fără să dea nimănui socoteală. Caruselul plimbărilor are o explicație și se leagă de prezența sa în politică. În spațiul politic a fost percepută ca femeia-politician model, inclusiv de unii dintre adversarii săi politici. Cu un discurs echilibrat, fără acuze și atacuri la persoană, „misteriosul personaj cu privirea sa blajină” a reușit să păcălească educația în trei mandate. În lumea politică avem de-a face cu un exemplu tipic de discriminare pozitivă a unui politician cu greșeli trecute cu vederea, pe motiv că personajul este femeie. Într-o țară normală, cu politicieni responsabili, pentru asemenea greșeli, ministrul în cauză ar fi plătit cu funcția și politicii i-ar fi spus adio, definitiv și irevocabil. În trei mandate, să nu știi ce se întîmplă în jurul tău înseamnă iresponsabilitate. În trei mandate să nu încerci rezolvarea, măcar a unei probleme, de conținut a sistemului, înseamnă incompetență. De patru ori să accepți postura omului de serviciu, într-un minister lipsit de viziune, înseamnă lipsă de demnitate și oportunism. Cu jocuri de imagine, gesturi teatrale, lacrimi scăpate la Tv și făcînd pe analistul politic, un sistem plin de vicii, nu se poate conduce eficient.

Nu am cum să știu dacă doamna Andronescu a fost implicată în afacerea Microsoft. Dar știu că o mare parte a calculatoarelor, bune de aruncat la fier vechi, au intrat în școli în timpul cînd a fost ministru. La momentul potrivit, au spus-o informaticienii, nu eu. În contextul reciclărilor din Guvern, nu cred că revenirea la minister are legătură cu educația. Propunerea lui Dragnea și acceptată, cu multă ușurință de Iohannis, are exclusiv conotație politică. Din motive diferite, cei doi au tot interesul ca Andronescu să facă parte din guvernul Dăncilă 2. Prins într-un război de uzură, cu primarul general al capitalei, Dragnea nu dorește să intre în conflict cu o posibilă disidență feminină situată la vîrful PSD-ului. Femeile sînt periculoase și o răscoală a amazoanelor pesediste lui Dragnea i-ar crea mari probleme, înainte ca justiția să-i decidă soarta. Pe de altă parte, Iohannis a sperat că alături de vicepremierul Stănescu (demisionar), în guvernul Dăncilă va mai fi un nemulțumit de prestația lui Dragnea. Ce planuri are doamna Andronescu, cu educația, în al patrulea mandat, nu știm. Dacă se va rezuma la măsuri formale, precum predecesorii săi, la minister a revenit degeaba. Dacă ar tăia în hățișurile din fondul sistemului, ar putea să se reabiliteze. Personal, de astfel de decizii nu o văd în stare. Riscul este mare și poate avea un final imprevizibil.

Prof. Vasile ILUȚ