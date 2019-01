Il Calcio – câștigătoarea la „Cupa Minerul”

„Cupa Minerul” la fotbal în sală, desfășurată timp de trei zile (la finele anului trecut) în Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare, și-a desemnat câștigătoarea. Astfel, Il Calcio Satu Mare a plecat acasă cu marele trofeu.

Prima surpriză a fost însă furnizată de Minerul Baia Mare și ACS FC Recea, echipele de la care se aștepta să evolueze în finală. Acestea au fost eliminate încă din faza sferturilor de finală, ambele în urma loviturilor de departajare, de către Sporting Recea, respectiv Sebi Marc. Astfel, Claudiu Bumba, Florin Achim, Cristi Bud și Paul Batin au părăsit prematur competiția. În semifinale s-au mai calificat Orient Fan Sport și Il Calcio Satu Mare.

Rezultate sferturi de finală:

• Orient Fan Sport – AS GCI: 1-0

• Sebi Marc – ACS FC Recea: 3-3 (7-6 după loviturile de penalitate)

• Minerul Baia Mare – Sporting Recea: 1-1 (3-5 după loviturile de penalitate)

• Il Calcio – Glory Days: 4-0

Rezultate semifinale:

• Orient Fan Sport – Sporting Recea: 3-2

• Sebi Marc – Il Calcio: 0-1

Semifinalele au fost câștigate de două echipe ce au trecut aproape neobservate până în această fază. Orient Fan Sport Baia Mare, condusă de cuplul tată-fiu, Norbert și Emil Kemeneș și avându-l în lot pe Răzvan Onea (CS Afumați), a ajuns până în finală cu două victorii și un egal, trecând în penultima fază de AS GCI, o echipă cu tradiție în campionatele locale de minifotbal. Cei de la Il Calcio au avut un meci în plus, înregistrând trei victorii și un egal (cu Minerul, în grupe). Cu sătmăreanul Adi Rus în lot, jucător la Sepsi Sf. Gheorghe și component al naționalei U21 calificată la Euro 2019, dar și cu câțiva jucători ce evoluează în divizia secundă din Ungaria sau care au trecut pe la Olimpia Satu Mare, Il Calcio a furnizat în cele din urmă surpriza câștigând detașat și finala competiției. Turneul s-a bucurat în faza semifinalelor și a finalei de prezența și prestația celui mai nou membru al grupei de elită a arbitrajului românesc, Istvan Kovacs, care a condus la centru alături de Ovidiu Mazilu.

Finala mică:

• Sporting Recea – Sebi Marc: 3-4

Finala mare:

• Il Calcio – Orient Fan Sport: 4-0

Câștigătoarea turneului a dus premiul de 5.000 de lei la Satu Mare. De asemenea, doi dintre componenții echipei au fost recompensați și cu premii individuale. Raul Cherecheș a primit Trofeul „Vasile Feher” pentru cel mai bun portar, iar Adi Rus Trofeul „Sorin Sabou” pentru golgheterul turneului. Trofeul „Alexandru Koller” pentru cel mai bun jucător i-a revenit lui Răzvan Onea.