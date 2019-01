În 2018, peste 10.000 de tineri, beneficiari ai proiectelor Ligii Studenților „Pintea Viteazul”

Liga Studenților „Pintea Viteazul” (LSPV) a continuat și în 2018 să reprezinte, să apere și să promoveze drepturilor și intereselor studenților, dar și să creeze contexte de învățare pentru studenții și tinerii din Baia Mare. Anul care tocmai s-a încheiat a fost pentru LSPV un an cu foarte multe activități, cu proiecte, cu experiențe minunate, cu obiective îndeplinite și cu oameni extraordinari care au muncit și crescut împreună.

• Liceenii din Maramureș, informați cu privire la oferta educațională a “Nordului”

2018 a început cu promovarea campaniei Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), cu privire la drepturile și obligațiile studenților în sesiune, iar prima activitate din anul trecut desfășurată de LSPV a fost „Evaluarea Cadrelor Didactice”, al cărei scop a fost de a asigura feedback-ul studenților referitor la activitatea cadrelor didactice desfășurată la curs, seminar, laborator și proiect. “Activitatea noastră a continuat cu “Nord Universitar”, proiectul prin care am informat liceenii din Maramureș și din județele din împrejurimi cu privire la oferta educațională băimăreană. De asemenea, LSPV are încă trei membri care sunt studenți evaluatori care au evaluat cei mai tari profi nominalizați la „Gala Profesorului Bologna”, un proiect de tradiție al ANOSR. Scopul principal este îmbunătățirea sistemului de învățământ superior din România prin premierea și promovarea profesorilor ce formează generații, reprezintă adevărate valori și sunt modele pentru studenți”, a punctat Ioana Grad, secretar general LSPV. Un alt proiect în care membrii LSPV s-au implicat a fost “NORD – perspective interdisciplinare”, ediția a II-a, o manifestare științifică care a urmărit dezvoltarea și men­­ținerea unui climat știin­țific adecvat la nivelul Facultății de Litere, prin implicarea avansată a studenților și masteranzilor în activitățile de cercetare. „Tot în acest proiect am contribuit la organizarea acțiunii „Săptămâna por­ților deschise” la Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Mare, informând și încurajând elevii din liceele din mediul rural despre această oportunitate. În același interval, membrii LSPV au fost implicați și în „XGEN Conference – NEXT 100”, proiect organizat de un grup entuziast format din profesori și studenți care au dorit să ofere mai multe șanse la o viață mai bună pentru NeXt GENeration (Generația Viitoare)”, a adăugat Ioana Grad.

• Gazda celui mai mare eveniment studențesc din țară

Un alt eveniment la care LSPV a fost prezentă a fost „CAREER PLANNER”, Târgul Ofertelor Educaționale Maramureș, ediția a VIII-a, unde, împreună cu Facultatea de Litere, a obținut locul I. „Nu putem omite că LSPV s-a ocupat de Programul Național „Tabere Studențești” din Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Am fost parteneri în organizarea proiectului „Atelierul.biz – #UTurn JOBS”, un proiect gândit de Asociația Reinvent Baia Mare și implementat din dorința de a reduce numărul tinerilor din județul Maramureș, care se află în căutarea unui loc de muncă. Tot în 2018, am fost gazda celui mai mare eveniment studențesc din țară, organizând alături de ANOSR, cea de-a XIII-a ediție a Forumului Organizațiilor Studențești din România. Un alt proiect organizat de ANOSR în colaborare cu Organizația Europeană a Studen­ților (ESU) la care am oferit sprijin a fost #Next­Generation @BaiaMare”, a subliniat Ioana Grad, secretar general LSPV. Odată cu începerea noului an universitar, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare și-a concentrat atenția asupra studenților din anul I organizând o săptămână plină de activități dedicate bobocilor, iar LSPV, ca partener în acest proiect, a desfășurat multe activități de integrare. „În același interval, am organizat două conferințe, în cadrul proiectului “MEDIUL ACADEMIC ȘI TIMPUL LIBER”, ediția a II-a, cu scopul de a sublinia importanța finalizării studiilor și care este rolul voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională. Un alt proiect important organizat de LSPV a fost „Educație non-formală, sprijin pentru studenți”, proiect ce a avut scopul de a crește numărul de studenți informați despre beneficiile educației non-formale și conștientizarea importanței acestui timp de educație”, a explicat Ioana Grad.

• Peste 200 de noi membri

Următoarele activități desfășurate în 2018 de LSPV au avut în vedere o campanie de recrutare de membri noi în rândul studenților din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, sub sloganul „Fii actor, nu spectator!”. Campania de recrutare a adus organizației peste 200 de noi membri care au beneficiat de un program de mentorat, prin care s-a dorit integrarea lor în organizație. „Din mediul academic în mediul privat” a fost un alt proiect care s-a concretizat în trei întâlniri de informare și conștientizare a studenților și a tinerilor, a mediului privat, a mediului academic și a autorităților publice în scopul creșterii conectivității dintre aceștia și pentru a corela planurile de învățământ cu piața muncii. “Am fost parteneri în cadrul unui proiect al Asociației Reinvent Baia Mare care a cuprins două conferințe și anume: „Citește un Om – Conferință Motivațională” și ”Un alt fel de conferință motivațională”. Proiectul a oferit tinerilor maramureșeni un context de învățare non-formală, care să-i ajute în viața personală și profesională. În noiembrie, în Baia Mare, a avut loc CODECAMP, iar membrii LSPV au făcut parte din echipa de organizatori și pentru acest eveniment.

Deoarece principalul nostru obiectiv este reprezentarea studențească, LSPV s-a ocupat de organizarea alegerilor studenților reprezentanți pentru consiliile facultăților din CUNBM și a senatului UTCN”, a mai creionat Ioana Grad, secretar general LSPV. LSPV a organizat în 2018 și un curs acreditat ANC de FORMATOR, oferindu-le studenților acces gratuit. Proiectul a adus un număr de 20 de noi formatori certificați.

• Miss Universitaria 2018, cel mai așteptat eveniment studențesc

Următorul proiect marca LSPV a fost Miss Universitaria 2018, cel mai așteptat eveniment studențesc, care a ajuns la a zecea ediție. Tot în cadrul evenimentului Miss Universitaria, a avut loc și reprezentația pregătită în Atelierul de Dans, organizat de LSPV, în care studenții au avut ocazia să învețe dans contemporan.

LSPV a participat la Gala Voluntarilor Maramureșeni, un proiect al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș. Totodată, LSPV a sus­ținut și s-a implicat în proiectele organizate de Baia Mare – Capitala Tineretului din România, cele mai importante dintre acestea fiind: „ONG Quest”, „Summit-ul Tinerilor”, „Gala Tineretului din România”, consultări. „Participarea membrilor noștri la sesiunile de formare ANOSR, „We are NEXT”, a facilitat pregătirea membrilor LSPV în ceea ce înseamnă reprezentarea studențească, promovarea drepturilor și obligațiilor studenților, dar și a activității organizației, au asimilat cunoș­tințe în domeniul HR, PR, FR, IT și Imagine. Pe lângă toate aceste proiecte, probabil cele mai importante realizări ale LSPV în 2018 au în vedere chiar reprezentarea studențească. Dacă în anii precedenți, studenții cazați în căminele CUNBM erau obligați să plătească și cantina, începând din anul universitar 2018-2019, aceștia au posibilitatea să aleagă dacă vor să beneficieze și de cantină sau nu”, a mai punctat Ioana Grad. Tot pe partea de reprezentare, trebuie menționată campania „LSPV – te ține la curent” prin care se aduce la cunoștința studenților din Centrul Universitar Nord din Baia Mare toate informațiile care sunt de interes pentru ei. “Un al aspect de care suntem mândri este că, prin proiectele și activitățile noastre locale, regionale și naționale, am ajuns la un număr care depășește 10.000 de tineri beneficiari. Rezumând totul, 2018 a însemnat mii de ore de muncă, a însemnat zeci de proiecte realizate, dar și un context favorabil învățării. 2018 a însemnat și legarea unor strânse prietenii și satisfacții provenite făcând voluntariat. Toate acestea au fost posibile datorită finanțatorilor, sponsorilor, partenerilor, dar mai ales membrilor LSPV”, a concluzionat Ioana Grad, secretar general LSPV.